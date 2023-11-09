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美銀：美經濟邁向軟著陸 估Fed下月再升1碼

美銀預估聯準會將在12月進行本輪周期的最後一次升息。圖／美聯社
美銀預估聯準會將在12月進行本輪周期的最後一次升息。圖／美聯社

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美國銀行（Bank Of America）執行長莫尼漢（Brian Moynihan）8日預測，即便在消費者支出和商業借貸放緩的背景之下，美國經濟也有望實現軟著陸、避免陷入衰退。

莫尼漢8日出席路透社NEXT會議，他在會中指出，該公司的研究團隊在業內屬於最優秀的，該團隊已轉向研究軟著陸領域，預估美國經濟將在明年中放緩。

莫尼漢指出，美銀10月的消費者支出已放緩至4％至4.5％，約為今年稍早增速的一半，而商業客戶的借貸量則有所下降。莫尼漢素來將消費者財務和支出視為美國經濟可否避免衰退的跡象，因此其觀點經常與同行的悲觀情緒形成鮮明對比。

美銀經濟學家預估，美國經濟今年將成長2.7％，明年將成長0.7％，預料在軟著陸的情境下，經濟仍將維持正成長，但成長速度放緩。

莫尼漢認為，聯準會可能會在12月例會上再次升息，但目前仍不確定，不過他預期明年下半年將會開始降息；美銀經濟學家也預期聯準會將在12月再次升息，最終利率區間將達到5.50％至5.75％。

莫尼漢也在會中談到投資銀行業務，並強調目前有「大量活動正在進行中」，該行正尋求擴大針對中階市場（middle market）投行業務的團隊。回顧第三季，美銀繳出優異成績單，受益於利息與交易收入較預期強勁，該行營收與獲利雙雙優於預期。

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