白易弘｜美股續漲 留意營收雙增股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

8日加權指數上漲 55.88 點(0.33%) 收 16,740.83 點 成交金額 2,744.33 億元。

加權指數週三(8日)由聯發科(2454)領軍 AI 概念股強勢上揚，台積電(2330)、鴻海(2317) 也穩盤助攻，指數開平走高，延續萬六收腳後的漲勢。AI族群初步止穩轉強，廣達(2382)、緯創(3231)與技嘉(2376)可望在築完小底後站穩月線，短期投資標的可留意前三季營收呈現季增以及十月營收可望月增個股。

從日K圖形來看，加權指數日K收量增小紅棒，MACD數值正值擴散，日KD則低檔黃金交叉上揚。短線站上半年線價量配合得宜，耶誕節行情持續中。

選股方向，留意營收月季雙增股：

文曄(3036)：

第三季合併營收1,672億元，季增42％，年成長7％，刷新季度營收歷史紀錄，超越上次法說提出的1,400～1,500億元預估高標。文曄併購Future預計在2024年上半年交割完成，2024年下半年開始納入文曄營運，屆時市占率將提升至11.2％，地位與目前龍頭廠商美商艾睿、大聯大旗鼓相當，預期2024年挾著景氣復甦及合併案，有望賺逼近一個股本。

義隆電(2458)：

10月合併營收10.76億元，年增55.62％；第三季度也較第二季有15％之成長，受惠去年低基期，營收呈現年月雙增的表現。預估第四季下游 PC/NB 回暖有望帶動IC設計族群低迷已久之營收，樂觀看待第四季及2024年表現。

今(9)日觀盤重點：

1.半年線是否站穩。

2.AI族群指標股如廣達(2382)等個股是否續強，而非一日行情。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。