美議員促拜登政府 調高中國製汽車進口關稅

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美國民主與共和兩黨議員一同致函拜登政府，盼提高對中國製進口車輛的關稅，並且阻止中國企業繞道從墨西哥出口汽車至美國。

美國目前對中國進口汽車課徵25％關稅，為前總統川普執政期間所實施的政策，拜登政府上任後亦沿用至今。不過，美國眾議院兩黨議員所組成的小組近日共同去信美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），希望立即提高對中國進口汽車的關稅，以遏制中國進口貨品大增的情況。

提出此請求的議員包括美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）、該委員會民主黨領袖克里希納莫蒂（Raja Krishnamoorthi）以及兩名密西根州眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）、莫勒納爾（John Moolenaar）。

議員在信中呼籲，美國貿易代表辦公室應考慮對中國汽車發起新的301調查，釐清這些產品對美國汽車工業和美國工人構成的傷害，並且應思索如何採取行動來抗衡中國主導全球汽車市場的產業戰略；此外，該信亦指出，中國汽車製造商勢必會希望在他國建立業務，以使用美國簽署的自由貿易協定，讓商品以優惠待遇利用進入美國市場，故此，美國必須準備好應對從墨西哥等其它貿易夥伴地出口的中國汽車浪潮。

此外，議員們在信中點出，中國出口的許多電動車都是由特斯拉（Tesla）等西方品牌製造，而這些美國汽車製造商向美國出口中國製汽車，便意味著當前進口車的關稅水準仍然不足。

歐盟於9月13日宣布將對自中國進口之電動車展開「反傾銷調查」，執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）對此解釋到，全球市場當前充斥著價格低廉的中國電動車，質疑背後是受到「巨額的國家補貼」所支撐，因而得以壓低成本，歐盟將對此進行調查，倘若情況確實如此，歐盟將針對中國電動車課徵高額關稅。

美國眾議員對此表示，美國應與其盟友合作，採取協調一致的應對措施。美國貿易代表辦公室和中國駐華盛頓大使館均未立即回應置評請求。