美股漲跌互見 法人：台股留意企業財報表現

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美國公債殖利率回落，美股除道瓊工業指數終場下挫0.12%外，其餘皆紅。由於目前為第3季財報旺季，法人分析，台股需留意上市櫃企業財報及匯兌收益表現，另觀察半導體及產業景氣發展。

投資人關注即將公布的企業財報，同時美國公債殖利率回落，美股除道瓊工業指數收盤下跌40.33點或0.12%，收34112.27點外，其餘皆紅。標準普爾指數上漲4.40點或0.10%，收4382.78點；那斯達克指數揚升10.55點或0.08%，收13650.41點，費城半導體指數上揚1.21點或0.035%，收3472.67點。

觀察台股產業動向，台灣汽車金融業者和潤企業公布第3季財報，前3季合併稅後淨利新台幣31.03億元，每股盈餘4.82元，刷新同期新高。

受惠大型儲能案場及光儲案工程收入挹注，雲豹能源第3季歸屬母公司淨利4.76億元，同創新高，每股純益4.11元；累計前3季營收55.5億元，歸屬母公司淨利8.84億元，每股純益約7.66元。

出境旅遊市場持續加溫，雄獅10月營收26.1億元，年增553%，創疫後單月新高，逼近疫前同期表現；旅天下10月合併營收3.63億元，月增24%，並較去年同期增加2371%，創單月歷史新高，前10月營收23億元，較去年同期大幅成長2029%，再創同期新高，且比2019年前10月累計合併營收提升近10%，超越疫情前水準。

今天產業活動方面，資訊月暨台灣教育科技展今天將開幕，另達邁、儒鴻等公司將在下午召開法人說明會。

法人分析，台股前波低點一度跌破萬六大關，但近日反彈急漲，技術面上屬假跌破、真穿頭的破底翻揚格局，從基本面來看，仍須留意第3季上市櫃公司財報與匯兌收益表現，半導體市況和產業景氣有待觀察，預期年底有集團作帳和總統選舉行情支撐台股表現。