《通網股》啟碁Q3營運回溫 2024營收挑戰1200億

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【時報記者王逸芯台北報導】啟碁(6285)第三季營運回溫，稅後純益季增加49%，每股獲利3.31元。展望2024年，董事長謝宏波表示，全年營收有機會挑戰1200億元，毛利率維持2023年平均水準。

啟碁第三季營收292億元、季增加9.8%；稅後純益14.12億元、季增加49%；每股稅後純益3.31元；單季毛利率13.48%，較第二季12.1%明顯成長。累計前三季營收811億元，稅後純益29.34億元，年增加40%，每股稅後純益7.07元；平均毛利率12.3%，優於去年同期12.1%，包括及累計營收、獲利均創歷年同期新高。

啟碁第三季營收、獲利相較第二季明顯成長，主要是受惠產品組合、缺料舒緩，以及有利的匯率環境，推升啟碁營運及獲利表現，儘管庫存金額沒有明顯降低，但存貨週轉天數及庫存內容都有改善。

展望2024年，董事長謝宏波表示，啟碁營運預計呈現溫和成長，全年營收有機會挑戰1200億元，毛利率維持2023年全年平均水準，三大產品線三足鼎立。

就各個產品線來說，謝宏波進一步談到，低軌衛星因為起步早，今年貢獻營收較明顯，未來將扮演主力產品；寬頻基礎建設年增率仍持續成長，5G貢獻營收可望來到10%~15%；車用電子因為是廠及客戶結構影響，約為持平或微幅成長；WiFi 7明年放量出貨，與WiFi 6黃金交叉預計落於2025年。整體來說，預估三大產品線未來兩到三年仍有很好的成長空間。

產能部分，啟碁近年積極擴大產能，目前包含大陸崑山，台灣新竹、南科，越南也開始擴建二廠。啟碁越南二廠將於明年第二季完工，第三季投產，為2024年下半年到2025年成長需求做足準備。