《經濟》台英簽署ETP協議 3議題盡速展開談判

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【時報記者林資傑台北報導】行政院經貿談判辦公室宣布，台英雙方已正式簽署「提升貿易夥伴關係協議」，為首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，雙方同意將盡速就數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排等3項議題展開談判，未來再繼續擴充到對彼此均有利的其他議題。

經貿辦指出，台英雙方8日由駐英代表謝武樵與英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）經由視訊簽署「提升貿易夥伴關係協議」（Enhanced Trade Partnership (ETP) Arrangement），為雙方長期經貿策略夥伴關係奠定重要基礎架構。

謝武樵表示，這項歷史性協議的簽署是奠基於台英雙方30年來廣泛合作的里程碑，將成為帶動貿易及創造就業的重要機制。鄧元翰則強調，本協議將為雙方關係帶入高峰，建立嶄新的交流模式。雙方一致認同本協議將成為討論重要議題的基礎架構。

行政院政委兼經貿辦總談判代表鄧振中表示，英國為具悠久歷史的經貿大國，全球第六大經濟體，脫離歐盟後更活躍於世界舞台，在全球政治和經濟具關鍵實力，特別是在生技、能源、汽車、AI、金融等產業具有全球領先地位，並與台灣產業發展有高度互補性。

鄧振中指出，英國目前正積極與印太地區重要國家建立經貿關係，台灣與英國能簽署本項協議，對台灣經貿發展具有相當正面意義，將有助於進一步提升我國際經貿地位，增進全球其他國家與台灣交往的信心。

鄧振中表示，未來雙方將能在互惠互利基礎上，逐步涵蓋與貿易相關的其他重要議題，也有機會作為歐洲國家與台灣提升貿易關係的借鏡。同時，英國將成為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）新會員國，與英國提升經貿關係，對台灣爭取入會具重要意義。

鄧振中指出，後續進入各項議題談判時，經貿辦將與企業界及利害關係團體進行溝通，將相關意見納為雙邊貿易規則的重要參考，同時也會融入環境保護、性別平等、企業社會責任、消費者保護等包容性價值。