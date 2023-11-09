1109群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益投顧總經理范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.11/8Powell未針對經濟及利率前景發表談話。敦促FED經濟學家在做出預測時應跳出模型思考。

2.FED理事LisaCook表示地緣政治緊張局勢惡化可能對全球市場產生廣泛的負面溢出效應，包括通膨上升。L.Cook警告中國經濟成長進一步放緩可能會加劇金融壓力，或將蔓延到其他新興市場。隨著經濟因FED政策而出現降溫，需要密切關注非銀行金融機構，如貨幣市場基金、開放式基金和保險公司的弱點。

3.原油(1)11/7EIA11月短期能源展望中改變原美國石油需求每日成長10萬桶的預測，預計2023需求將下降30萬桶/日，2024將降至數十年來的最低水準，因為EIA預測明年美國人均汽油需求將降至20年來的最低水準。(2)中國的煉油利潤率下滑，石油和燃料庫存增加，儘管中國政府努力刺激經濟成長，但企業和消費者的信心仍然低迷。(3)API報告上週美國原油庫存增加1,190萬桶。

4.經濟數據11/08消費信貸11/09首次、連續申請失業救濟金人數11/10美國密西根大學消費者信心、美國財政預算月報

5.ECB前總裁Draghi表示，歐元區幾乎肯定會在2023年底前陷入衰退，2024年前兩個季度將證明這一點。

6.美國(1)等待下週CPI、零售銷售！(2)大型科技股持續獨領風騷

7.中國平安11/8發澄清公告表示不再持有碧桂園的股份，而且沒有計畫收購碧桂園。

8.憧憬拜習會有利多？

9.外資連5天買超

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