天冷吃鍋！日人氣鍋料理 穩居冠軍寶座是它

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【中時新聞網 賴宇萍】天氣轉涼，又到了吃火鍋的季節。日本人力資源巨頭Recruit旗下的優惠券雜誌《HOT PEPPER》近日公布了針對「鍋料理」進行的年度調查結果。今年的調查是在8月7日至8日期間透過網路問卷，以20多歲至30多歲的1044人為對象，調查大家想吃的鍋料理為何。結果壽喜燒以霸主之姿，連續12年穩居榜首。

《HOT PEPPER》已連續12年舉辦這項人氣鍋料理排行榜，而第1名年年都由「壽喜燒」奪下，可見其受日本人的喜愛程度。就連日本網友都曾感嘆，不管由哪家公司來調查，壽喜燒都幾乎霸佔第1名。

第2名與去年相同都是「泡菜鍋」，第3名則是台灣人也很熟悉的「涮涮鍋」，排名較去年上升1位。

向來對吃相當講究的日本人，甚至有「鍋奉行」一詞，指那些吃鍋料理時，對食材下鍋方法及順序等很講究的人。而《HOT PEPPER》的調查中，也問到受訪者對於多人一起吃鍋時會在意的禮儀。第3名是「不要只吃受歡迎的食材（肉或魚）」，獲得374票。第2名是「請勿隨意加調味料改變鍋的味道」，得票數為449票。以623票獲得第1名的則是「請勿將食材或湯汁再次放回鍋內」。看來跟日本人一起吃鍋，衛生是最需遵守的禮儀。

第1名至第10名的日本人氣鍋料理與得票數分列如下：

第1名：壽喜燒（178票）

第2名：泡菜鍋（129票）

第3名：涮涮鍋（106票）

第4名：關東煮（84票）

第5名：牛雜鍋（75票）

第6名：什錦火鍋（51票）

第7名：螃蟹鍋（43票）

第8名：雞肉水炊鍋（37票）

第9名：豆乳鍋（34票）

第10名：湯豆腐（21票）