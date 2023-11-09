宏碁攜中研院 打造mRNA個人化疫苗分散式生產力

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宏碁投入AI應用於智慧醫療再下一城，8日與中央研究院共同發表將個人化癌症疫苗從基礎研究推展至臨床試驗的成果，推出全球首見的mRNA疫苗製程設備，將有助於製程多樣少量的個人化疫苗，希望3年內可以上線，宏碁和中研院也會合作成立新公司來運營商轉後的這個疫苗製程平台。

雙方已於於日前簽屬合作備忘錄，由宏碁提供關鍵研發免疫抗原預測 AI 模組、個人化 mRNA 疫苗設計及免疫監控，結合中研院成功打造自動mRNA製程平台，期能促進在個人化mRNA癌症疫苗和藥物領域的獨立研發及製造能力。

宏碁旗下創新價值中心的生物醫療團隊，利用以AI為基礎的疫苗抗原預測平台，針對癌症患者的腫瘤細胞特徵和患者本身的免疫系統之差異，把AI應用在預測專一性活化病患免疫系統清除腫瘤細胞的標記，透過中研院的自動mRNA製程平台，提供個人化mRNA疫苗設計與製造及免疫監控。

宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮指出，精準醫療是未來醫界的發展趨勢，全世界都朝此方向積極推動。他並表示，中研院的平台設備若能量產、從GNP變成GMP，屆時就能投入分散式生產mRNA疫苗，雙方的合作創造兩大價值，一個是製造mRNA的AI模組，另一個是製造這些疫苗製程的設備，這些都是台灣未來掌握的優勢。

宏碁總經理簡慧祥表示，宏碁深耕醫療領域數年，運用資通訊科技推動數位健康科技的發展，不僅能提升醫療效率，更能增進醫療品質。此次宏碁與中研院的合作，除了將個人化癌症疫苗及 mRNA 藥物量產製程與相關設備往市場邁進外，整合科技與醫學之長更顯示出宏碁將會有更多智慧醫療解決方案進入臨床應用，實現醫療科技創新。

中央研究院廖俊智院長則指出，在疫情初期中研院即組成mRNA疫苗研發團隊，投入多項具有潛力的研究主題，從基礎研究到實際製程，進行垂直整合。目前已有多項成果，其中由應用科學研究中心團隊所研發的自動化mRNA製程平台，可為個人化癌症疫苗及其他臨床二期前小規模製造，提供連續式、自動化、智慧化、標準化的桌上型製作系統。

目前醫療應用所需的小批量、多樣性、個人化精準的mRNA疫苗並沒有適當的製程設備，中研院結合跨領域專才，成功打造「自動化連續流式mRNA疫苗製程平台之原型機」，在流體力學設計上有所突破，利用新式低阻流體微型反應器達成良好的反應控制及混合效果，配合線上感測及AI分析，創造連續式穩定的「微環境」，可有效提升生物製劑良率。

該原型機將可實現一鍵式（push-button）的操作，加上拋棄型一體式（All-in-One）封閉式耗材設計，能有效確保製程潔淨度，避免樣品間交叉污染，可應用於實驗室開發至未來個人化癌症疫苗製造的規模。