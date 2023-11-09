以巴戰局未解 油價卻修正 老謝曝：這股市有救

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

以巴戰局升溫 油價卻逆崩 謝金河曝關鍵：陸股有救了

【旺得富理財網 李宗莉】油價連日暴跌，紐約指標期油繼7日暴跌逾4％摜破80美元支撐，8日持續走低，再失守77美元關卡，創3個半月新低，完全吐掉以巴衝突以來的所有漲幅，引發財信傳媒董事長謝金河關注，他指出以巴戰事未見曙光，油價已先大跌，並帶動CRB指數重挫，顯示通膨壓力續降，並指陸股基期已低，救市應該會比較容易。

謝金河在臉書以「世界正緊繃，金融市場卻走出相反方向！」為題發文，指出以色列對哈瑪斯的戰爭仍愈演愈烈，以色列要求政府營救人質的抗爭也在升高，照理說，金融市場應該呈現緊繃狀態，但他發現，石油價格大幅下跌，中東危機未解，但油價卻大跌。

今天WTI收在75.59美元，北海布蘭特收在79.68美元，在哈瑪斯突擊前，WTI最高到92.25美元，北海油到94.15美元，現在戰爭未見曙光，油價已先大跌，也帶動CRB指數大幅下跌，通膨壓力持續下降。

目前，VIX恐怖指數已經跌到14.5，意味著市場對兩國戰場的戰爭並不在意，有趣的是今年俄羅斯股市上漲12.9%，最近以色列股市也逐漸收斂下跌的跌幅。而美國Fed在11月不升息，也給市場帶來激勵，美元走軟，大家都鬆了一口氣。

過去一直以來，大家都在說東升西降，今年股市給大家的答案是「東降西升」，美國股市仍然是全球的重心，中國大陸股市積弱不振，今年全年是跌勢，但他認為已經下跌太久，現在基期低，要救市應該也會比較容易。