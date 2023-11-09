台股高檔整理 指數力守16,700整數大關

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台股9日呈現高檔震盪整理走勢，目前指數暫報16,712點，下跌28點，權王台積電（2330）股價下跌2元，來到554元，強勢個股包括協易機（4533）、擎邦（6122）攻上漲停，10月營收亮眼題材成盤面吸金指標。

關注美股表現，道瓊工業指數下跌40點，或0.12％，收在34,112點；標普500指數上漲4點，或0.1％，收在4,382點；Nasdaq指數上漲10點，或0.08％，收在13,650點；費半指數上漲1點，或0.03％，收在3,472點。

美股強勢整理，四大指數收盤漲多跌少。儘管聯準會主席在周二的談話，並未發表對貨幣政策的相關看法，不過投資人持續期待其周四出席IMF活動，可望釋放政策的鴿派訊號。

此外，美國財政部拍賣400億美元10年期公債，結果顯示海外購債者需求回升，加上國際原油價格持續下挫、布蘭特原油跌破80大關，持續緩解市場的政策緊縮擔憂，促使長天期美債殖利率進一步回落，10年期美債跌破4.5％關卡、創9月以來新低。

統一投顧表示，台股在成功守住16,000點整數關卡後V轉，隨著類股良性輪動下，指數成功收復半年線關卡。由於短線急漲，短期均線乖離漸大，指標也逐漸來到高檔區，但在量價配合宜下，只要拉回月線不破，都無礙台股震盪盤堅，建議偏多操作。

整體來看，盤面資金輪動快速，個股表現為主，AI、IC設計／封測、IP、生技等，如川湖、廣達、金像電、華泰、笙泉、M31、創意、鑽石生技等，短線強勢。