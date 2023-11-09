《電週邊》勤誠10月合併營收創同期新高 Q4深具信心

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】勤誠(8210)10月合併營收為新台幣11.2億元，月增24.2%、年增42.9%；累計一到十月合併營收為新台幣76.4億元、年減12%。勤誠10月合併營收再次站回雙位數並創歷年同期新高。勤誠董事會也通過發行國內第一次無擔保轉換公司債，上限10億元。

時序進入第四季，勤誠表示，在手高階專案的需求大幅優於預期且訂單持續增加中，並且第四季CPU新平台的換機需求亦開始微幅顯現，有望帶動全年營收回穩，且預期此成長力度可持續至明年，惟外部環境仍存在不確定性，公司將持續密切關注終端需求復甦及地緣政治變化等，並持續以毛利率優化為營運首要目標。

參考研調機構Trendforce指出，2023年AI伺服器(含搭載GPU、FPGA、ASIC等)出貨量逾120萬台，年增38%；2024年將可再成長逾33%，AI伺服器佔所有伺服器比率將突破雙位數達近12%。勤誠表示，在高階AI應用的帶動下，公司訂單詢問度不斷提高，終端需求顯著優於原先預期，目前已全力支持相關專案的推進與開發，在手各類型專案已陸續出貨，同步搭載CPU新平台的換機需求微幅貢獻，整體業績成長可期，對第四季及明年出貨及獲利成長深具信心。