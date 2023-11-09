《電纜股》邁入淡季轉虧 艾美特-KY第3季每股虧損0.68元

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【時報記者莊丙農台北報導】艾美特-KY(1626)公布第3季財報，由於第3季為傳統淡季，加上全球暖化致使電暖氣出貨遞延，單季合併營收14.57億元，毛利率18.06％，營業損失1.14億元，本期淨損1.03億元，每股虧損0.68元，資產負債比率為63.55％。累計前3季合併營收69.14億元，毛利率20.87％，營業利益0.38億元，本期淨利0.34億元，每股盈餘0.22元。

公司指出，後疫情時代大陸市場競爭愈趨激烈，艾美特因應對策將部分經銷通路收回自營以提高毛利，但自營部分增加也致使銷售費用按比增加，目前還在調整階段，但對品牌長期競爭力與通路優化都有正面的影響。

大陸邁入雙十一促銷旺季，因大陸消費力疲弱，生活家電產品總銷量衰退約3成，而艾美特在京東與天貓銷售平台保持總銷量市佔第2名，僅次於美的，領先小米、格力與先鋒等家電品牌。

外銷市場方面，因日幣升值導致日本消費者購買意願下降，今年外銷接單不盡理想，但今年艾美特仍繼續佈局東南亞市場，菲律賓、馬來西亞、印尼與越南等地區，美國跨境電商平台也是明年的發展要點，預計新市場與通路的開拓將是未來重要的趨勢。

董事長史瑞斌表示，艾美特今年挑戰仍大，大陸市場與東北亞的景氣差，但面對危機積極調整大陸經銷通路並開拓新外銷市場是發展重點，也使得前3季毛利維持20.87％，以確保今年公司獲利。