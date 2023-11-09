《其他電》聖暉*第3季EPS4.11元 在建工程逾340億元

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【時報記者莊丙農台北報導】聖暉*(5536)第3季合併營收64.6億元，年減22％，歸屬於母公司業主淨利5.1億元，年減20％，每股稅後盈餘4.11元；累計前3季合併營收184.4億元，年減9％，稅後歸屬於母公司淨利為14.9億元，年增10％，每股稅後盈餘12.28元。聖暉*表示，儘管營收因專案完工、基期高等因素而動能減弱，集團專注提升工程效率，優化成本，獲利依然穩健成長。

第3季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率達到19％、12％、10％，皆優於去年同期。2023年前三季毛利率、營業利益率、稅後淨利率相較於2022年同期，也明顯提升，達20％、14％、11％。聖暉透過與供應商合作，優化採購流程，降低採購成本，在不影響材料品質下，確保優異的獲利能力。

聖暉積極開拓東南亞市場，東南亞佔比雖然相對較低，卻是成長最快的區域，除進一步分散區域風險外，能在客戶評估初期即給予協助、支持，有利業務拓展，業務佔比迅速提升。

此外，董事會決議通過2023年上半年擬配發每股4.5元現金股利（以每股面額5元計算），優於去年同期，現金股利配發率達55％，若換算每股面額10元計算，相當配發9元現金股利。

第4季集團新接訂單逐漸轉強，未完工在建工程案量超過340億元，足以支撐集團未來1-2年營運。