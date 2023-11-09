《通網股》供應鏈回穩 正基Q3獲利季增48%

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【時報記者王逸芯台北報導】正基(6546)第三季合併營收達6.03億元、歸屬於母公司稅後淨利1.18億元、每股稅後盈餘(EPS)達1.78元，分別季增6％、48％、48％，受惠全球供應鏈回穩，帶動消費性及非消費性客戶出貨表現，助力本業營運動能穩健提振，加上新台幣貶值效益貢獻，齊步創造第三季營運在傳統產業淡季期間仍創近三季單季獲利新高佳績。

正基表示，2023年第三季消費性及非消費性電子產業客戶營收比重分別為80％、20％，其中，在消費性電子業務方面，受惠於IoT產業應用客戶在供應鏈去化調整庫存至健康水位後，拉貨力道增溫，加上非消費性電子領域業務銷售，包括應用在電動車充電樁、車載、工控、醫療等穩健挹注，在產品銷售組合調整優化，及成本、費用良好嚴格管控下，帶動2023年第三季整體毛利率、營業利益率分別達23％、12％，並較今年第二季的22％、11％優化，展現整體營運獲利能力精進。

正基積極拓展車用、醫療、工控等非消費性市場商機，包括於車用業務上針對智能座艙、充電樁、駕駛監控系統相關應用推出新產品研發投入，以及在醫療應用開發血糖機、X光照射機等無線傳輸模組，有助於提高正基於市場競爭力，並創造整體營運正面效果挹注。

展望2024年，正基審慎樂觀看待公司整體營運穩健。觀察全球市場庫存去化近尾聲，目前主要客戶訂單皆反映市場實際需求，且正基在車用、醫療等利基型非消費性電子產業布局成效逐步展開，包括來自歐美客戶電動車充電樁Wi-Fi模組已於2023年第三季量產出貨應用於智慧座艙的Wi-Fi模組及行車紀錄器等相關新品有多個專案可望在2023年年底前陸續量產，正基看好隨著非消費性電子產業占比增加，創造產品銷售組合優化，將貢獻長期穩健訂單動能。