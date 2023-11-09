AI PC初期成本高 普及化待殺手級應用

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在晶片大廠催化下，AI PC將帶動PC產業迎來下一波反轉增長的趨勢已成共識，研調機構亦多看好，未來 AI PC的發展將因更多元的AI工具應用推展，逐步在消費市場邁向普及化。

品牌廠宏碁董事長陳俊聖及總經理簡慧祥，接連重申各方對於AI PC目前定義不一，並認為推動市場需求爆發的關鍵在於「使用模式」的轉變，從而漸進式的於市場發酵。過程中，將從軟體應用工具的推出為先導，帶來新的使用場景與模式、改變使用行為，才會刺激市場有新的採購需求。

TrendForce亦認為，AI PC目前尚未有明確定義，但相關的軟、硬體升級成本高昂，發展初期將聚焦於高階商務用戶與內容創作者等，對於運用AI處理功能來換取生產力效率有高度需求的族群，不過這並不一定能刺激額外的PC採購需求，多數將伴隨2024年的商務換機過程，逐步移轉升級至AI PC裝置。

至於對消費端來說，目前PC裝置可提供的雲端AI應用多能滿足日常生活、娛樂所需，如若短期內未見AI殺手級應用，提出有感升級AI體驗，將難以快速拉抬消費型AI PC普及，但長期來看，在未來發展更多元AI工具的應用可能性後，同時價格門檻降低，消費型AI PC的普及率仍可期。

TrendForce從軟體與硬體的角度切入觀察，目前在軟體方面，Microsoft以GPT大型語言模型（LLM）為基礎的AI助理Copilot正式於11月開始販售，以Windows 11為基礎門檻、每位使用者每月30美金的訂閱費，提供Microsoft 365企業用戶導入AI處理能力，此服務目前仍相當依賴雲端伺服器的儲存與回應。

硬體方面，基於使用端更快速（即時回應、低延遲），以及更安全（本機儲存）、更便宜（降低伺服器依賴）為導向，回歸終端裝置的AI處理能力是CPU廠商的著眼點。不管是Intel NPU、AMD Ryzen AI、Apple Neural Engine或Qualcomm NPU都是藉由結合神經加速引擎，形成終端裝置上客戶端AI（Client AI）的應用，不再需要仰賴雲端運作，即可離線進行AI推論（Inference）的生產需求。在2024年處理器新品開賣後，將奠定高效運算AI PC的發展脈絡。

在此之前，全球筆電於今年以雙位數衰退後，研調預估明年將恢復健康供需循環，年增3.2％、回升至1.72億台。

TrendForces在最新的預估中，上修了今年度對全球筆電的出貨數字，預計將年減10.2％、達1.67億台，優於原衰退12％以上的預估數。另一方面，受惠來自終端商用市場將有緩步的換機需求，加上Chromebook及電競筆電的占比持續提升，同時庫存壓力的緩解，亦有助推動市場回到相對健康的供需循環，都將成為帶動明年全球筆電成長的動能。