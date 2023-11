拜登出手還擊了！下令空襲敘東軍火庫

【中時新聞網 黃凡甄】美國國防部周三(8日)宣布,美軍派出兩架F-15戰機,向敘利亞東部一處軍火庫發動空襲,該設施隸屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)和相關團體,空襲並未造成任何人員傷亡。

綜合CNN、美聯社報導-,美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)透過聲明表示,這次行動由總統拜登(Joe Biden)親自下令,旨在回應伊斯蘭革命衛隊對駐伊拉克和敘利亞的美軍基地發動攻擊,並宣告「美國將捍衛自己,包括人員和利益。」

這也是過去不到兩周內,美軍第2次向上述武裝團體進行空襲。美國官員聲稱,自10月17日、加薩阿里阿拉伯醫院(Al-Ahli al-Arabi Hospital)遇襲,造成數百人喪生以來,這些組織已向美軍發動至少41次攻擊。

美聯社報導指出,美軍試著透過空襲行動,削弱伊朗支持的武裝份子,避免他們藉以哈衝突趁機搗亂,使中東局勢更加動盪。不過目前收到的效果並不理想,美軍幾乎每天都會遭遇火箭和無人機攻擊,3周來已遭遇至少41起,一共造成45人受傷。美軍已加強部署防空系統,成功攔下多次襲擊,惟類似事件仍有增無減。

