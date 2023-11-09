《光電股》邑錡前3季EPS1.39元 新品點火新動能

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【時報記者張漢綺台北報導】縮時攝影機廠邑錡公司(7402)前3季財報出爐，第3季稅後盈餘為2025萬元，季減10.77%，累計前3季每股盈餘為1.39元；邑錡表示，創新ODM加速軍工無人機載具相機模組與雲台系統開發，同步開發自有品牌產品搶攻全球軍工市場，自有品牌Brinno縮時相機部分，自有晶片新機種BCC300系列已全球鋪貨，市場需求穩定，兩大產品線新產品可望為公司營運挹注新動能。

邑錡2023年第3季合併營收為1.54億元，季減13.31%，稅後淨利2025萬元，季減10.77%，單季每股盈餘為0.6元；累計2023年前3季合併營收為4.28億元，年減18.8%，稅後淨利4315萬元，年減26.4%，每股盈餘1.39元。

就兩大業務來看，今年前3季創新ODM業務與自有品牌OBM業務比重分別為64%、36%，自有品牌縮時相機導入自有晶片已提升毛利，雖然ODM佔比提高影響利潤，但仍保有整體毛利率33%。

在自有品牌OBM部分，邑錡團隊已於9月德國IFA展會上，展出最新一代雲端建築工程相機TLC5000原型機與AI影像辨識平台，廣受泛歐地區經銷商青睞，將持續加速相機硬體與雲端平台開發，期能在明年第一季有樣品可針對一級經銷商送樣，軟硬整合的產品便利性將能有效解決用痛點，並提供AI影像辨識在建築工程領域帶來更多價值，將可刺激自有品牌成長動能創造更高獲利表現。

在Brinno自有品牌OBM縮時相機部分，邑錡表示，自有晶片新品BCC300系列持續在通用型市場如農業，畜牧業與學術研究領域被廣泛使用，高階機種BCC2000 Plus系列出貨穩定，搭配9月在德國IFA展新推出的太陽能充電組ASP1000-P，讓原有建築工程縮時相機升級為永續供電解決方案，在日照充足環境下實現拍攝不中斷，省卻需要佈電或是更換電池的不便，此功能升級配件也同步帶動原有機種銷售表現。

創新ODM部分，邑錡表示，教學研究智慧裝置與航海微光影像裝置目前皆按照客戶銷售計畫備料生產，新客戶美國軍工T牌的軍用瞄準鏡也已進入量產階段，第4季可挹注營收表現。

至於軍工專案部分，持續加速國內雷虎軍用無人機雙光相機模組與雲台系統開發，預計明年第1季提供樣品送測，邑錡董事長陳世哲也親自於10月前往美國華盛頓特區軍工展，向多家關係緊密的軍工廠商展示自行開發的微光智慧眼鏡原型機，獲得正面迴響，更將確定邑錡開發軍工產品的信心，將加速於明年推出自有品牌的軍工影像產品，可同時銷售給海內外軍工客戶，替公司營運創造更高獲利。