《科技》AMD擴大第3代EPYC處理器陣容 技嘉等秀解決方案

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【時報記者任珮云台北報導】AMD（NASDAQ:AMD）宣布擴展第3代AMD EPYC處理器系列陣容，推出6款全新產品，提供強大的資料中心處理器套件以滿足一般IT與主流運算需求，協助企業發揮成熟平台的經濟效益。第3代AMD EPYC處理器的完整陣容使最新第4代AMD EPYC處理器的領先效能與效率更加完善，為技術程度要求較低的關鍵商業工作負載提供卓越的性價比、現代化安全功能以及能源效率。

AMD擴展其第3代EPYC處理器陣容，為關鍵商業應用提供出色的價值、效能、能源效率以及安全功能。第3代AMD EPYC處理器產品組合促成廣泛部署的企業伺服器解決方案，思科（Cisco）、戴爾科技集團、技嘉(2376)、HPE、聯想與美超微（Supermicro）等各大通路零售商與OEM廠商皆全力支援。

運用「Zen 3」核心架構打造的第3代AMD EPYC處理器為各大企業、雲端服務供應商、政府以及金融服務的高效能解決方案挹注效能。阿聯酋杜拜國家銀行（Emirates NBD Bank）最近部署第3代AMD EPYC處理器，藉以提高效能、彙整關鍵商業工作負載並為其客戶提供簡化的私有雲基礎架構。此外，MonetaGo運用搭載AMD EPYC處理器的Google Cloud機密運算技術，協助防範金融詐欺，為其客戶提供更安全、更易存取的金融服務。

技嘉(2376)旗下技鋼科技（Giga Computing）銷售副總裁Vincent Wang表示，技嘉自2016年起與AMD緊密合作，一路伴隨著EPYC處理器的演進。我們針對AI與高效能運算、雲端、一路到邊緣等環境研發眾多卓越系統。技嘉很高興得知EPYC處理器不僅透過DDR5與PCIe Gen5提供領先業界的效能，也透過DDR4與PCIe Gen4帶來兼具成本與能源效率的選項。因此，我們將為每個市場提供高競爭力的解決方案。