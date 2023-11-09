以軍提供4小時撤離機會 5萬人自北加薩逃至南部

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巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯與以色列軍隊持續交戰，以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，8日有5萬名平民從北加薩逃到南部，因為他們了解哈瑪斯已失去對北部的控制。

法新社報導，聯合國人道事務協調廳（UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）表示，昨天約有1萬5000人逃離家園，而6日的撤離人數是5000人、5日是2000人。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）訪問加薩走廊（Gaza Strip）與埃及之間的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）時，譴責以色列強迫加薩居民撤離。拉法關卡是唯一能離開受圍困的加薩走廊且不受以色列控制的通道。

圖克在記者會上說：「以色列對巴勒斯坦平民施加的集體懲罰也等同於構成戰爭罪，非法地強迫平民撤離也是。」

圖克表示，目前「只有零星的救援物資運進加薩」，又說以色列有義務「確保最大限度地讓生活必需品送給所有需要的人」。

媒體報導有關各方正在協商與哈瑪斯（Hamas）達成暫時休戰協議，以允許人道救援物資送入，但以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）再度拒絕讓加薩停火的可能性。

以色列表示，正在加強對哈瑪斯的「壓制」，並再度拒絕在人質未獲釋情況下停火。

周三稍早，數以千計的巴勒斯坦平民在以色列宣布的4個小時空檔內跋涉逃離加薩北部。

以色列軍方一再要求居民逃出北加薩，否則可能受困於暴力衝突中，但加薩中部與南部地區也再度遭到砲火攻擊。

美聯社報導，以色列軍方每天提供4小時的空檔，確保加薩市（Gaza City）與南部周圍地區有安全通道，讓居民能夠逃離。聯合國人道事務協調廳表示，撤離的平民大多是孩童、年長者與行動不便者。許多人是步行抵達南加薩，身上只帶著最少量的行李。

巴勒斯坦衛生官員說，8日早上一場空襲擊中加薩走廊中部努薩拉特（Nusseirat）難民營，造成18人死亡。在加薩走廊南部甘尤尼斯（Khan Younes），有6人死於空襲中，包括一名年幼女童。

目擊者達卡（Mohammed Abu Daqa）告訴路透社：「我們平靜坐在一起時，突然之間，一架F-16戰機發動空襲，炸毀一棟房屋、整個街區與相鄰的3棟房屋。」

「他們是平民，全都是平民。一名老婦、一名老人還有其他人仍失聯，受困於瓦礫堆下。」

以色列軍方表示，以軍已挺進加薩市中心，這是哈瑪斯在加薩走廊的主要據點；哈瑪斯方面表示，旗下戰士已造成以方重大損失。

以軍發言人哈加里說，居民撤離加薩北部是因為知道哈瑪斯失去對北部的控制，到南部比較安全。哈加里還說目前不會停火，但以色列一直允許在特定時間進行人道主義暫停，以便居民向南部遷移。