以軍提供4小時撤離機會 5萬人自北加薩逃至南部

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯與以色列軍隊持續交戰,以軍發言人哈加里(Daniel Hagari)表示,8日有5萬名平民從北加薩逃到南部,因為他們了解哈瑪斯已失去對北部的控制。

法新社報導,聯合國人道事務協調廳(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)表示,昨天約有1萬5000人逃離家園,而6日的撤離人數是5000人、5日是2000人。

聯合國人權事務高級專員圖克(Volker Turk)訪問加薩走廊(Gaza Strip)與埃及之間的拉法邊界關卡(Rafah Border Crossing)時,譴責以色列強迫加薩居民撤離。拉法關卡是唯一能離開受圍困的加薩走廊且不受以色列控制的通道。

圖克在記者會上說:「以色列對巴勒斯坦平民施加的集體懲罰也等同於構成戰爭罪,非法地強迫平民撤離也是。」

圖克表示,目前「只有零星的救援物資運進加薩」,又說以色列有義務「確保最大限度地讓生活必需品送給所有需要的人」。

媒體報導有關各方正在協商與哈瑪斯(Hamas)達成暫時休戰協議,以允許人道救援物資送入,但以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)再度拒絕讓加薩停火的可能性。

以色列表示,正在加強對哈瑪斯的「壓制」,並再度拒絕在人質未獲釋情況下停火。

周三稍早,數以千計的巴勒斯坦平民在以色列宣布的4個小時空檔內跋涉逃離加薩北部。

以色列軍方一再要求居民逃出北加薩,否則可能受困於暴力衝突中,但加薩中部與南部地區也再度遭到砲火攻擊。

美聯社報導,以色列軍方每天提供4小時的空檔,確保加薩市(Gaza City)與南部周圍地區有安全通道,讓居民能夠逃離。聯合國人道事務協調廳表示,撤離的平民大多是孩童、年長者與行動不便者。許多人是步行抵達南加薩,身上只帶著最少量的行李。

巴勒斯坦衛生官員說,8日早上一場空襲擊中加薩走廊中部努薩拉特(Nusseirat)難民營,造成18人死亡。在加薩走廊南部甘尤尼斯(Khan Younes),有6人死於空襲中,包括一名年幼女童。

目擊者達卡(Mohammed Abu Daqa)告訴路透社:「我們平靜坐在一起時,突然之間,一架F-16戰機發動空襲,炸毀一棟房屋、整個街區與相鄰的3棟房屋。」

「他們是平民,全都是平民。一名老婦、一名老人還有其他人仍失聯,受困於瓦礫堆下。」

以色列軍方表示,以軍已挺進加薩市中心,這是哈瑪斯在加薩走廊的主要據點;哈瑪斯方面表示,旗下戰士已造成以方重大損失。

以軍發言人哈加里說,居民撤離加薩北部是因為知道哈瑪斯失去對北部的控制,到南部比較安全。哈加里還說目前不會停火,但以色列一直允許在特定時間進行人道主義暫停,以便居民向南部遷移。