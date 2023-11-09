廢木材轉為再生能源 恆源綠能規劃南投、彰化擴建新廠

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廢木材再利用廠商-恆源綠能科技，看好「固體再生燃料」市場的投資潛力，加上南投竹山廠的產能已供不應求，已規劃砸重金在南投、彰化擴建二座新廠，年產能分別為10萬公噸，目前正在積極覓地中。

值得一提的是，在全台廢木材再利用廠商中，恆源綠能率先採用袋式負壓集塵系統、斥資近千萬打造負壓廠房，目前負壓集塵設備也已落成啟用！

恆源綠能董事長邱森玉表示，啟用負壓集塵設備後，不僅能為台灣解決廢木材問題，還能大幅降低廠區內的落塵量，開啟另一番新氣象。

談到當初為何會砸重金打造負壓集塵設備時，邱森玉表示，今年初，南投縣環保局稽查科來到恆源綠能進行降低粉塵逸散視察時，建議恆源綠能建置負壓廠房，才能有效減少粉塵量。他說，從討論到尋找設備廠商、投資興建，前後花費至少半年的時間，如今終於啟用這座大型袋式負壓集塵系統，很感謝南投縣環保局官員的改善建議與指導！

邱森玉表示，袋式負壓集塵系統建造廠商為總昌機械，針對恆源綠能廠內環境量身訂做，此機台為收集SRF木質顆粒加工所產生的粉塵，讓廠房內的懸浮粉塵量大幅下降。這座集塵設備換氣量高達每小時9萬立方米（m3／h），每15分鐘將廠內空氣吸入過濾布管，將廠區內空氣過濾一次，讓廠區內外可以保有乾淨的空氣。

恆源綠能南投竹山廠於民國111年六月開始收受廢棄家具邊角料、原木木材，將原料破碎並篩選去除雜質後製作成木質顆粒，將廢材轉為再生能源使用，每年可製成顆粒約2.6萬公噸，是台灣重要且不可缺少的的「固體再生燃料（Solid recovered fuel, SRF）」製造商。

邱森玉表示，由於固體再生燃料的濕度穩定、可完全燃燒，加上均質化、儲存體積小，還可降低運輸成本，目前主要客戶群包括力鵬、力麗、正隆、永豐餘等紡織、造紙上市大廠。

恆源綠能看好固體再生燃料市場，目前除了收受建築模板、木棧板、廢棄家具邊角料、原木木材等廢材外，未來也規劃切入農業廢棄物，例如果樹枝條、菇包木屑等，不僅解決農業廢棄物，還能廢物利用、製成固體再生燃料搶市！