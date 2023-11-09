《百貨股》拉貨動能漸顯 特力10月營收年增逾1成

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【時報記者張漢綺台北報導】特力集團(2908)10月合併營收為26.2億元，年成長12.01%，特力表示，隨著歐美客戶庫存去化接近尾聲，既有客戶的拉貨動能已逐漸明朗，新客戶之出貨動能亦穩定發酵中，顯示回補庫存的需求正逐步發酵，臺灣零售事業仍繼續積極進行社區店型的展店，透過讓小店成為大店的衛星店之方式，增加大店和社區店的連結，並透過豐富服務性商品內容，以社區管家服務的方式，強化商品銷售。

特力集團10月合併營收為26.2億元，其中貿易事業體因去年同月零售商高庫存導致基期較低，且西洋感恩節與耶誕節強勁消費需求，歐美零售商拉貨力道強勁，10月營收為14億元，年成長41.6%，占整體營收比重53%。

在零售事業體方面，由於疫情後各國開放觀光，消費者支出轉向觀光旅遊，且大環境房地產市場仍持續不振，房屋移轉棟數減少，消費者對傢俱類及家居裝飾類商品之需求減緩，零售事業體10月合併營收為11.4億元，較去年同月減少，占整體營收比重44%。

展望未來，特力表示，貿易事業體連續3個月營收均呈現雙位元數成長，顯示出貨動能表現暢旺，隨著歐美客戶庫存去化接近尾聲，既有客戶的拉貨動能已逐漸明朗，新客戶之出貨動能亦穩定發酵中，顯示回補庫存的需求正逐步發酵，特力貿易將因應市場快速改變及需求，持續強化自行開發設計能力及提升產品功能之差異化，致力於為客戶提供更高附加價值服務，提升產品開發能力及採購和供應鏈管理服務。

在零售事業體部分，特力表示，疫情過後，消費者生活樣態與消費模式已然轉變，以社區型就近購物型態增加。接下來，臺灣零售事業仍繼續積極進行社區店型的展店，透過讓小店成為大店的衛星店之方式，增加大店和社區店的連結，同時也透過豐富服務性商品內容，以社區管家服務的方式，強化商品銷售。