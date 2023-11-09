華人公益金傳獎 45家企業獲獎肯定

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為推廣企業實踐公益理念，在台北市政府產業發展局、台北市觀光傳播局、以及台北市商業處的指導下，中華工商經貿科技發展協會假中油國光會議廳舉辦「2023華人公益節」系列活動，頒發以CSR 屬性分類的「ESG 綠色永續金傳獎」、「華人誠信品牌金傳獎」、「華人公益企業金傳獎」及「華人公益人物金傳獎」四大類，共選出45家企業獲得公益金傳獎，由台北市蔣萬安頒獎並給予肯定。

此次特地邀請到新北市長侯友宜及前財政部常務次長、現任中央投資公司的陳樹董事長蒞臨開幕致詞，華人公益節的指導單位台北市政府大家長蔣萬安市長，以及前立法院長王金平先生蒞臨頒發「華人公益金傳獎」來表彰注重企業社會責任的優秀企業家，現場冠蓋雲集。

蔣萬安致詞時表示，為促進台北市經貿產業發展與推廣企業落實公益，透過補助中華工商經貿科技發展協會自主辦理華人公益節活動，永續發展一直以來是市府重要施政目標一，透過公私協力推動企業公益責任，對台北市商業活動發展做出具體的貢獻，推廣企業參與並以實際行動落實，台北市作為台灣經濟發展的領頭羊，在企業社會責任的實踐上更是不能落於人後，以共享共好來厚植企業永續經營的競爭力，讓企業成為驅動未來的正向力量。

「華人公益節」活動今年邁入第六年，圍繞著公益的主軸下，主辦單位中華工商經貿科技發協會、台北市商業會會用心規劃不同主題，歷屆皆獲得各界肯定與參與，儼然成為華人世界最重要的公益活動。今年更攜手卓越媒體發行華人公益卓越特刊，引領企業參與公益。

此屆公益金傳獎共有45家公司獲獎，其中獲得「ESG綠色永續」獎項的有：新加坡商妮芙露、騏締科技、名仁資源、大侑貿易、南晃交通、築巢開發、泱宏國際；此屆得獎「公益人物」的有：富士達保經廖學茂董事長、日商富地滋幸田望希社長、宇球國際曹蕥蘭董事長、中華量身教育賴翠莞創會長、佳邦營造呂長安董事長、台灣太赫茲健康產陳治宏執行長、吉田開發蔡耀德副總經理、翰群骨科鍾承翰院長、永上宸劉東鑫董事長。這些得獎企業都展現企業的社會責任與應用。