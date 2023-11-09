電動車賣不動害到半導體！暴雷名單陸行之點名「這2家」

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【旺得富理財網 李宗莉】電動車為首的車用需求降溫，成半導體後市一大變數，Power Integrations、Diodes等美國半導體大廠股價接連重挫，知名半導體分析師陸行之提醒，美國車廠大罷工造成延期效應，且電動車銷售不振，福特通用已推遲擴產計劃，點名英飛凌、ADI等2大廠，後續可能加入暴雷行列。

陸行之發文指出，從上次台積電及聯電公布第3季度車用和工業用代工銷售下滑20%開始，在車用及工業用半導體巨頭中，Power Integrations、Diodes等陸續暴雷，其中Diodes第3季營收低於市場預期5%，第4季又低於市場預期21%，第4季毛利率估降至34~36%區間，低於市場預期5個百分點。

至於第3季的庫存月數季增15%，年增12%，來到4.12個月的新高水位，庫存月數季增15%，年增12%，到歷史新高的4.12個月，Diodes執行長坦承車用與工業用產品庫存整理嚴重是主因，陸行之認為，比起第3季，第4季營收料將一口氣狂摔20%，庫存月數會再飆高的問題更嚴重。

他也分析，Diodes主要做電力功率產品，電動車用佔比高，影響業績的理由大概是美國車廠大罷工的延期效應，利率過高也使貴鬆鬆的電動車銷售不振，且福特/通用之前已表態，將要延遲擴大電動車生產，不知道英飛凌（Infineon）、ADI會不會也來加入暴雷。