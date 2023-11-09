華人公益領袖論壇 主題循環經濟與企業公益

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台灣首個以「公益」為主題命名，「2023華人公益節」系列活動，是透過舉辦「節日」的創新思維，以慶典的形式，凝聚各方企業，重視企業社會責任。其中，「華人公益領袖論壇」研討社會公益議題、表彰當代「華人公益大使」、並規劃「華人公益展」搭建完整公益平台，弘揚公益精神的活動，為全球華人最具影響力的公益盛典。

此次的華人公益領袖論壇以「循環經濟與企業公益」為主題，由中華工商經貿科技發展協會副理事長孔祥科先生擔任引言人，邀請到台灣品牌永續藍圖學校戴中興校長、渥盛集團盧均瑜董事長、新盛生技國際股份有限公司李胤顏董事長、富士達保險經紀人股份有限公司廖學茂董事長，一同進行與談。

中華工商經貿科技發展協會副理事長孔祥科表示，「華人公益節」已邁向第6年，每年以企業社會責任及創新議題，宣導從企業本身做起；今年更以「循環經濟與企業公益」為主題，希望在物質生產、消費、廢棄及再生等各階段，將廢棄物等資源化並妥善運用，以替代自然資源的開採，達成物質全循環、零廢棄的願景，邀請各產業不同領域企業家與品牌業者分享討論，強調企業在後疫情時代，跳脫競爭思維，豎立產業服務社會的標竿，引導企業投入公益精神的風氣。

此屆公益金傳獎共有45家公司獲獎，其中獲獎「公益企業」的有：富士達保經、日商富地滋、宇球國際、中華量身教育、保泰精密、聯道科技、潮霖資產、玉旨玄鳳堂、金麟生命、安那每一天、建威管理顧問、美澤生活。此屆得獎「誠信品牌」的企業有：靚帛貿易、海洋微光、身體工場、LA-時尚川菜、天文海船務。這些得獎企業都展現企業的社會責任與應用。