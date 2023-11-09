台科大無限節活動導入綠色消費 推減碳永續校園

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台科大近日舉辦第2屆無限節系列活動，為實踐校園永續，台科大將逐步汰換校內老舊設備，並導入綠色消費觀念，從而改善碳足跡的產生，以建立減碳永續校園。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大於11月1日至19日期間舉辦第2屆台科大無限節系列活動，包含拍下體現永續瞬間的攝影競賽、辦理永續工作坊、永續閱讀書展、推動校園永續地圖等，並邀請周邊國中小共襄盛舉。

台科大校長顏家鈺表示，今年無限節以永續發展為主軸，學校也於今年啟動大規模溫室氣體盤查工程作業，檢視校內溫室氣體的排放來源、類別與排放總量，彙整盤查結果後製作「溫室氣體盤查報告書」，預計11月中通過國際標準組織（ISO）認證，邁出台科大碳中和目標第一步。

為實踐校園永續，台科大永續發展與校務研究中心主任劉志成表示，已針對減碳永續行動擬定2大策略，首先為有效減少溫室氣體排放量，台科大將逐步檢視、淘汰老舊設備並更換新品，再循序漸進使用電器設備取代燃油器械。

劉志成提到，其次要從意識層面出發，希望將綠色消費及綠色辦公的觀念導入校園，從而改善碳足跡的產生，在物質層面及精神層面雙向並行，共同建立減碳永續校園；同時也會落實大學社會責任，擴展邀鄰里居民共同參與。