王毅與荷蘭外交大臣通話 強調雙邊關係「良好勢頭」

中國大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅8日應約同荷蘭外交大臣斯洛特通電話。王毅強調，荷蘭是中歐合作門戶，中荷雙邊關係發展保持良好勢頭；中歐之間不存在根本利害衝突，共識遠大於分歧。中歐關係不取決於第三方，也不應受第三方干擾。斯洛特指出，願與中方深化互利合作，攜手推動荷中開放務實的全面合作夥伴關係進一步向前發展。

王毅祝賀斯洛特履新，表示荷蘭是中歐合作的「門戶」，中荷雙邊關係發展保持良好勢頭。疫情後，雙方各領域交往全面重啟，荷蘭對中出口快速增長，充分展現了兩國合作的巨大潛力。中方讚賞荷方奉行積極對中政策，願與荷方一道，充分發揮中荷開放務實的全面合作夥伴優勢，規畫好雙方下階段交往，進一步便利兩國人員往來，推動中荷關係持續穩健發展。 王毅希望荷方堅持獨立自主精神和自由開放傳統，遵循國際貿易規則，秉持契約精神，共同推進雙方經貿、科技、創新等各領域合作，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。 斯洛特表示，荷中貿易關係強勁，中國是荷蘭在亞洲最重要的交易夥伴。很高興看到今年以來雙方各層級往來逐步恢復，願與中方深化互利合作，攜手推動荷中開放務實的全面合作夥伴關係進一步向前發展。 雙方就中歐關係交換了意見。王毅強調，中歐之間不存在根本利害衝突，共識遠大於分歧。中歐關係不取決於第三方，也不應受第三方干擾。中方願與歐方一道，堅持中歐夥伴關係定位，推動中歐關係持續健康穩定發展，希望荷方繼續為此發揮建設性作用，共同籌備好下階段中歐高層往來。 雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。