育達科大辦理苗栗2023「青年創業坊」成果展

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育達科技大學112年11月1日於苗栗火車站西站廣場辦理「細巷仔 菁鬧熱」青創成果市集，苗栗縣長鍾東錦與苗栗市長邱鎮軍及勞青處長王浩中共同參加青創成果市集，透過此次市集活動邀請第一、二屆「巷弄菁潮流 苗青創業家」得獎之青年店家及具潛力新創青年店家一同展攤，呈現新創力及在地好產品，也讓隱藏在苗栗小巷弄中的青年夥伴，展露滿滿創業實力。

苗栗縣政府近年來持續推動青年創新創業輔導，提供青年培力、創業諮詢、產品展銷、在地連結等服務，建構在地創育支持體系，滿足青年返鄉、留鄉創新創業的需求。其中委託育達科技大學辦理的「苗栗青年創業坊」協助創業青年育成服務，舉凡輔導建立品牌、協助申請創業貸款、推動創業輔導，舉辦職人工作坊與青創輔導課程等，堅持做出最好的服務。

縣長鍾東錦致詞時表示，支持並幫助青年朋友勇於跨出腳步，讓年輕人的出路與未來有好的發展，一直是上任以來不斷積極努力達成的目標，期許從行動攤商到實體店面，青年的市場沒有區別，沒有階級，從餐飲到文創各領域，希望打造出對青年更友善的創業環境，我將持續陪伴青年創造在地新價值，儲備創新的競爭力，讓青年駐足家鄉創新創業，肯定自我實現想法及創意，帶動地方發展與繁榮，未來更期待培養更多在地青年發揮菁創力，勇敢逐夢創造機會。

育達科技大學吳菊校長表示，今年度學校育成中心執行苗栗縣政府112年度苗栗青年創業坊計畫，年度成果計辦理24場工作坊、6場創業職人體驗活動及青年店家遴選與成果展，平日學校育成中心派專人駐點於苗栗青年創業指揮部提供縣民免費創業諮詢、輔導、貸款等，今年度除選拔出10家優秀青年店家外，透過此次活動持續讓巷弄內的優質青年品牌曝光，與民眾交流互動，促進在地青年品牌攜手共創未來；另外歡迎苗栗青年朋友在創業或就業的同時，選擇育達科大研究所或二技班就讀，同步提升知識與專業，相信在學校各專業系所與老師的陪伴下，協助青年朋友們更上層樓。