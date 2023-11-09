亞德客-KY營運報喜 9日再度參加法說會

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氣動元件大廠亞德客-KY自結10月及前十月合併營收，不論以人民幣或新台幣計價均創同期新高。9、10兩天參加花旗環球證券在澳門舉辦法說會，說明營運現況及展望。

亞德客10月合併營收人民幣5.43億元，年增幅22.07％；以新台幣計價23.96億元，年成長21.36％。前十月合併營收人民幣56.59億元，年增15.08

％，新台幣計價248.67億元，年增14.16％，勝過去年前十一月合併營收239.94億元。亞德客表示，10月來自能源與照明設備、包裝設備、紡織機械及電子行業的出貨有較高之增長率。

亞德客指出，10月進入氣動行業的傳統淡季，亞德客10月接單金額仍略高於出貨金額，平均日出貨金額保持平穩。惟中國大陸十月初較長的假期，導致工作天數較少，影響10月營收，仍能持續印證亞德客先前推估今年7、8月應該是需求的底部。亞德客預期大陸經濟狀況，可望於2023年底或2024年第一季逐步回溫但不會是急速復甦。

亞德客目前接單及出貨平穩，預期自動化設備將是未來趨勢，亞德客營運目標是未來三～五年囊括大陸氣動元件市場30％占有率。

亞德客表示，目前氣動元件價格穩定，亞德客氣動元件產線稼動率90％～100％；線性滑軌產品競爭激烈，目前生產線稼動率40％～50％，預計明年上半年拉升至60％，明年下半年達70％。