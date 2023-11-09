《商情》期金跌近1%；期鋅漲觸一個多月新高；原油跌逾2%；BDI跌近2%

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時報-商情早報

1.升息前景擔憂 紐約期金跌近1%。

2.LME:11/08期銅收8142.00美元/公噸，跌44.50美元。

3.NYMEX:12月輕質原油跌2.04美元，每桶為75.33美元。

4.西德州原油下跌2.11美元，每桶為75.85美元。

5.11/08BDI運費指數為1530.00。

6.SICOM:天然橡膠12月期貨RSS3上漲1.60美分。

7.NYCE:12月棉花跌1.59美分，每磅為74.89美分。

8.CBOT:12月黃豆粉漲2.40美元，每公噸為449.80美元。

9.11/08TRJ-CRB下跌2.34，為273.38。

10.SGX:11/08 SGX 62%鐵礦石報每公噸126.91美元，漲1.65美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-升息前景擔憂，周三紐約期金跌近1%；由於投資人試圖從美國聯準會(Fed)多位官員鷹派與鴿派的談話中，尋找利率前景的線索，導致黃金吸引力下滑，令金價為連3日下跌；終場收盤報價，12月黃金跌15.70美元，報每盎司1957.80美元；12月白銀漲0.14美元；1月白金跌26.50美元；12月鈀金跌2.40美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-供應擔憂，期鋅漲觸一個多月新高；因主要生產國俄羅斯一個大型礦山，近期在暫停開採後發生火災，加上，Nyrstar上周表示，由於受價格疲軟和通膨的影響，該公司計劃在11月底暫時關閉兩座位於美國的鋅礦，這是近幾個月來生產商第三次關閉鋅礦，引發供應擔憂加劇，致倫敦(LME)鋅價一度漲觸一個多月以來的新高。終場周三期鋅上漲42美元；期錫上漲333美元；期鎳上漲182美元；期鋁下跌1.5美元；期銅下跌44.5美元；期鉛上漲2美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-需求擔憂，周三歐美原油期貨續跌逾2%；據美國石油協會(API)數據指出，上周美國原油庫存猛增近1200萬桶，分析師認為市場顯然對中東供應可能受擾的擔憂減輕。此外，全球最大原油進口國中國，商品和服務出口整體萎縮速度快於預期，加劇了人們對能源需求前景的擔憂，致終場歐美油價續跌逾2%；美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌2.04美元，跌幅2.6%，報75.33美元/桶；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨下跌 2.07美元，跌幅2.5%，報79.54美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-好壞消息參半，周三BDI指數轉跌近2%；儘管巴拿馬型船市場有印尼貨盤陸續放出，但隨年末臨近，乾散貨業的市場情緒將呈現出謹慎的特點，加上海岬型船運價減少超過900美元，致終場波羅的海乾散貨BDI指數轉跌近2%；其中最新報價BDI指數下跌29點，收1530點，跌幅1.9%；BCI指數下跌109點，收2318點，跌幅4.5%；BPI指數上漲17點，收作1470點，漲幅1.2%；BSI指數上漲7點，收作1104點，漲幅0.6%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-樂觀情緒支撐，周三大阪期膠上漲0.4%；據了解，中國政府預計今年將實現年度國內生產毛額成長目標，另外日本製造商的商業信心自8月以來也首次得到改善，整體經濟復甦前景看好，加上日圓走弱，促使終場大阪期膠價上漲0.4%；其中大阪交易所OSE橡膠4月期貨漲0.4%，報每公斤258.8日圓；新加坡交易所SICOM橡膠12月期貨漲1.1%，報每公斤147.80美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨漲0.9%，收於每噸14170元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨全面彈漲，其中大豆期貨觸二個月新高，受助於中國需求強勁推升，以及巴西惡劣的天氣條件支撐，玉米和小麥期貨止跌回升，分別受到基金買盤回補，以及市場對黑海出口走廊新的擔憂，終場12月小麥漲22美分，12月玉米漲7.5美分，11月大豆漲0.25美分，12月黃豆油漲0.46美分，12月黃豆粉漲2.4美元。(鄧凱綺整理)

7.棉花期貨-需求擔憂加劇，周三ICE棉花期貨為連4日下挫；由於市場對美棉與經濟擔憂依舊疲乏，導致需求下降，同時，中國開始購買大量巴西棉，進而重挫期棉價格，令期棉跌逾2%；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌2.08%，報每磅74.89美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算跌0.67%，收報每公噸15600元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國央行刺激市場情緒，新交所鐵礦石漲逾1%；因最大消費國中國，央行行長針對中國最大鋼鐵消費產業房地產市場發表表示支持的演說後，刺激提振市場前景情緒，疊加交易所煉鋼原物料上漲，大商所焦煤和焦炭分別上漲2.43%和1.41%，致新加坡鐵礦石期貨價格續揚。終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月持平，報每噸113美元；62%鐵礦石近月漲1.32%，報每噸126.91美元。(呂方維整理)

(商品行情網)