展望拜習會 專家：美國對台灣議題不會有新承諾

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美國總統拜登與中國國家主席習近平下週有望在舊金山會面，美國「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀表示，「拜習會」不會讓美中關係重啟，美國也不會在台灣議題上向中方做出任何新承諾。

日經新聞引述美國官員表示，拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平本月將出席舊金山亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，並在15日舉行「拜習會」。不過中國方面迄今未確認此項消息。

美國自由亞洲電台8日報導，葛來儀（Bonnie Glaser）表示，她不認爲美國會在台灣議題上向中方做出任何新的承諾。

她指出，拜登肯定有可能重申美國的政策，但「我們不會聽到任何根本性的新消息，特別是因爲現在正值台灣選舉前夕。 美國決心保持中立，不會對台灣任何特定候選人表示支持。」

葛來儀也認爲這次「拜習會」不會讓美中關係重啟，但是預計雙邊關係還是會有一些進展，美方對這次會晤主要想證明，美中可以管理分歧。

她提到，例如美國希望恢復兩軍對話，部分原因是美國擔心兩國軍隊之間可能發生意外，而且去年雙方的對話很少。此外，美國希望中國恢復執法合作，特別是在禁止芬太尼（fentanyl）藥物的問題。

美方希望維持一系列對話管道，而中國方面可能會要求美方放鬆對中技術限制。但葛來儀認爲，美國相關政策不會發生任何變化。

另外，人權組織「公民力量」創辦人楊建利對自由亞洲電台表示，「拜習會」對美中關係有可能止跌，但不要期望回升多高，因爲兩國關係的基本性質無法改變，這就造成了兩國關係不可能真的好。美中關係還會有合作，但是誰也沒有能力改變雙方以競爭和對抗爲主的情勢。