買AI夯股不如買ETF？證交所罕見示警：這1種ETF不能碰

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【旺得富理財網 李宗莉】台股高息ETF熱潮延燒，即使金管會祭出5點警示，但昨（8）日恰逢月配息新兵掛牌首日，成交量一舉衝破9萬張，甚至比廣達、英業達等AI夯股還高，逼得證交所出面喊話，直接點名溢價幅度高的ETF，因市價最終會往淨值靠攏，投資人容易出現虧損，這類ETF最好不要碰。

高息ETF人氣持續爆棚，昨日00936（台新永續高息中小）掛牌首日爆出逾9.2萬張巨量，大漲3.45%，名列第4大熱門股，成交量高過廣達的7.1萬張。至於00878（國泰永續高股息）、00929（復華台灣科技優息）等人氣ETF，昨日成交量也各逾5.6萬張、6.4萬張，人氣同樣高過技嘉與英業達等。

證交所昨公布至10月底，市場上已有150檔ETF掛牌交易，總資產規模超過1.6兆元，顯示ETF已成為台股投資人熱門選擇。

但因ETF買氣高燒不退，證交所也罕見提醒投資人，ETF與一般基金交易方式不同，ETF直接透過證券經紀商下單，在次級市場上買賣，因此會有市價與淨值2種價格，ETF在次級市場的交易價格即市價，是由次級市場的供給及需求所決定，而淨值則是投信依照ETF的資產計算所得價值。

證交所進一步說明，市價不一定會與ETF的淨值相同，若交易價格高於淨值則為溢價，反之則為折價。投資人在買賣交易ETF前，應注意ETF折溢價情形，若溢價幅度太高，根據市場調節機制，市價最終會往淨值靠攏，換言之，買到高溢價ETF的投資人就容易因溢價收斂造成虧損。

金管會日前除要求投信必須公布平準金的動用占比，且一旦折溢價超過3％，還要同步在官網公告提醒投資人，且要向證交所提出說明。

此外，證交所也表示，ETF種類多元，例如證券信託ETF、期貨信託ETF、槓桿反向ETF與債券ETF等，屬性風險各異，應整體考量投資需求、目的與風險承受度等條件，選擇符合自己需要的ETF。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。