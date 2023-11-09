兩岸互聯網合作 國台辦副主任陳元豐提三建議

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國台辦副主任陳元豐9日出席一論壇時表示，兩岸發展的前提首先是和平。由於台獨分裂勢力和外部干涉勢力，當前台灣正面臨和平與戰爭的關鍵抉擇。他說，希望台灣民眾在此關鍵決策中，可做出理性的決定。

陳元豐9日出席2023世界互聯網大會烏鎮峰會的「2023海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇」，並做上述表示。

他表示，本屆峰會以更強發展、共贏未來為主題，探討互聯網技術的變革發展，對促進兩岸交流合作以及促進兩岸關係和發展具有積極意義。

陳元豐就互聯網發展提出三點看法。第一，共用發展基礎，促進融合發展。當今兩岸互聯網合作具有良好的基礎、強大的動力、無限的空間，大陸將以落實支持福建建設兩岸融合發展示範為契機，不斷完善細化深化兩岸融合發展的政策。希望推動互聯網產業優勢互補，也歡迎更多台灣青年透過互聯網抓住兩岸機遇深化合作，譜寫新篇章。

第二，共聚中華文脈，促進心靈契合。今天的互聯網時代，兩岸同胞可以更快速更廣泛多元持續深入交流。希望兩岸民眾可以利用互聯網新興技術帶來的機會，共同推動中華優秀傳統文化。

三，共護和平發展、造福兩岸同胞。陳元豐說，當今世界並不平靜，互聯網讓大家更加真切看到戰爭的殘酷。由於台獨分裂勢力和外部干涉勢力的挑釁，當前台灣正面臨和平與戰爭，與繁榮息息相關的關鍵抉擇。希望廣大台灣民眾勇於擔起和平發展的責任，在戰爭與和平的關鍵決策中，做出理性的決定。