崑山科大攜手台南市汽車修理材料商業同業公會簽署策略聯盟

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為促進彼此交流、建立相互支援體系、提昇競爭力，以促成產業發展，崑山科技大學11月5日與台南市汽車修理材料商業同業公會共同舉辦策略聯盟的簽署活動，雙方攜手培育學生，為企業界栽培優質人才，為電動車發展的未來市場注入人力資源。

崑山科大在既有優良的傳統及雄厚的基礎上，配合產業趨勢，積極促成產學合作，此次攜手汽車修理材料商業同業公會簽署合作，將能因應產業科技發展，產官學界共同培育先進人才，共創多贏局面。

公會理事長彭清森表示，很高興今日能與崑山科大有更深入的合作，包括人才交流與工作機會的促成，希望可以幫我們公會帶來活力，從學校得到養分，在此特別感謝崑山科大所有同仁，也感謝台灣區汽車修理工業同業公會王煥宗理事長蒞臨見證，崑大公共事務副校長陳龍泉提到，該校這陣子的發展及努力成果，績效亮眼，業界有目共睹，從最早期的工專，在民國85年為第一批升格改制為科技大學的技職學校，始終堅持自己的本份與業界合作爭取資源，用心育才。

行政副校長鐘俊顏表示，崑大深耕技職教育將近一甲子，培育出來的人才遍佈海外，在地生便有15萬的畢業校友，目前也積極串聯產業，計有3700家企業與學校有各種的產學合作。崑山科大不僅在產業上有量能，更連續9度榮獲中國工程師學會選拔為產學績優單位，今年再度拿下私立科大第一。校內學院配合產業發展的屬性，不管是在工程學院朝向智慧製造，綠能科技跟數位科技的發展；商管學院產業經營結合智慧，民生學院發展朝向智慧生活，創媒學院也累積獲近30座金鐘獎與金馬獎，這些無非都是師生合作累積的亮眼績效。崑山科大多年來獲得教育部經費挹注經費與資源更新軟硬體設備及師資，在私立科大中皆名列前茅。

王煥宗理事長說：「現在車子越來越難修，尤其是診斷儀器的供應，電子儀器的升級等，感謝台南商業同業公會彭理事長帶領與崑大做最好的交流，將有助於提升人才素質。」慈幼工商陳素貞校長提到，車修技術越來越複雜，不僅在技術上要增強，在學術理論上也要增強，感謝崑山科大大手牽小手，從高職端帶領學生到科技大學，不管是在產業上或是學術上，都有很好的合作模式。

陳龍泉副校長補充，該校希望學生除了有汽車專業，也有相關學科背景，因此工學院下有機械系和汽車組，目前正在與業界攜手合作，將傳統的燃油車改成電動車，將三電系統給重新架構起來，發展電動嘟嘟車、電動古董車、電動沙灘車、URX電動車等。台南市汽車修理材料商業同業公會成員均具雄厚實力，透過此次合作，將能號召各界共同培育先進人才。