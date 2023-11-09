北市熱銷預售屋 前三名3天就成交1戶

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預售屋具備付款輕鬆、屋況全新與可客變的優勢，受到不少有意購屋的民眾歡迎。永慶房產集團彙整預售屋實價登錄資訊，統計2023年台北市十大熱銷建案，以大同區「首岳」交易105件居冠，北投區「宏普陽明」82件居次，萬華區「安家秀」81件第三，換句話說，前三名建案每3天就至少成交1戶。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，最熱銷建案「首岳」基地坐落大同區寧夏路，是區域內少有的千坪基地建案，生活機能成熟且交通發達，平均單價每坪93.2萬元，平均總價3,369萬元。

而名列第三的「安家秀」位於萬華區的淡水河畔，享有水岸景觀，鄰近西門商圈與捷運龍山寺站，生活機能便利，平均單價每坪68.1萬元，平均總價2,244萬元。從十大熱銷建案中可以發現，同屬台北市西區的大同區與萬華區共上榜3個建案。

近年來，受益於北投士林科技園區的發展，士林北投地區的房市顯得熱絡。陳金萍指出，北投士林科技園區號稱是台北市最後一塊大型土地開發案，也是「台北科技走廊」的一塊重要拼圖，隨著指標企業與公共建設的進駐，商辦以及住宅後市看好，紛紛吸引建商插旗推案，而民眾看好區域前景，購屋意願增，讓周邊的「宏普陽明」與「德林哲里」因此而受惠，而在北士科利多效應發酵下，也帶動鄰近捷運沿線房市發展，位於奇岩重劃區旁的「麒源·拓」也表現不俗。

陳金萍說明，「宏普陽明」基地座落北投區北科路，位於北投士林科技園區北側，鄰近文林國小與福星公園，生活環境舒適，房型規劃為3至4房，是區域內稀有的產品，今年1至8月交易量達82件，銷售狀況佳，平均總價4,299萬元，平均單價每坪107.1萬元，已站上百萬大關。而「麒源·拓」與「德林哲里」平均單價6至7字頭，相對親民的房價吸引在地購屋民眾青睞，2建案銷售成績斐然。總戶數51戶的「麒源·拓」已經有50筆交易紀錄，而「德林哲里」總戶數58戶已全數完銷。