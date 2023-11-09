陸再現通縮 10月CPI年減0.2％ 遜預期

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大陸再現通縮。大陸國家統計局9日公布，10月消費者物價指數（CPI）年減0.2％，由上月持平轉為下跌，遜於市場預期。10月生產者物價指數（PPI）年減2.6％，跌幅比上月擴大0.1個百分點，但略優於預期。CPI下跌主要受農產品供應充足、節後消費需求回落等因素影響，PPI則因國際原油等與2022年同期對比基數走高影響。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，按年看，CPI下跌因食品價格下跌，當月食品價格下跌4％，跌幅比上月擴大0.8個百分點，影響CPI下跌約0.75個百分點。其中，雞蛋、牛羊肉、鮮菜和食用油價格也下跌較多，跌幅在3.5％至6.4％。鮮果價格由上月下跌0.3％轉為上升2.2％。

PPI跌幅擴大，主要是受2022年同期對比基數走高影響。其中，生產資料價格下跌3％，跌幅與上月相同。生活資料價格下跌0.9％，跌幅擴大0.6個百分點。

主要產業中，價格跌幅擴大的有：非金屬礦物製品業下跌7.6％，擴大0.6個百分點。黑色金屬冶煉和壓延加工業下跌5.2％，擴大0.2個百分點。跌幅收窄的有：煤炭開採和洗選業下跌15.4％，收窄0.2個百分點。化學原料和化學製品製造業下跌6.9％，收窄0.2個百分點。石油煤炭及其他燃料加工業下跌3.8％，收窄2.9個百分點。