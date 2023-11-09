吳釗燮：全球50％貿易經台海 若衝突嚴重衝擊經濟

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外交部長吳釗燮在愛沙尼亞「國際防禦及安全中心」演講表示，全球50%海上貿易經台灣海峽，超過60%的半導體為台灣製造，若台海衝突將嚴重衝擊全球經濟，因此國際持續關切台海，有助降低中國對台動武可能。

外交部上午發布新聞稿表示，吳釗燮8日應愛沙尼亞「國際防禦及安全中心」（International Centre for Defence and Security，ICDS）邀請，以「台灣與愛沙尼亞：和平與民主的夥伴」（Taiwan and Estonia: A Partnership for Peace and Democracy）為題發表專題演說。

吳釗燮提到，當前全球面臨的安全挑戰及威權擴張對民主陣營構成威脅，感謝愛沙尼亞以實際行動支持台灣，台灣將與理念相近國家加強合作，守護民主自由與和平。他說，台愛兩地距離遙遠，但雙方對抗威權主義的歷史經驗十分相近；台、愛分別緊鄰中、俄威權國家，深刻體會威權擴張主義對區域安全構成的威脅。

吳釗燮表示，去年2月俄羅斯非法入侵烏克蘭後，戰爭的殘酷證明威權政權與現代文明無法並存，如同愛沙尼亞對烏克蘭的堅定支持，台灣也加入國際譴責及制裁俄羅斯的行列，並捐款超過1億美元，透過中東歐國家和非政府機關援助烏克蘭，合作的對象也包括「愛沙尼亞難民協會」（Estonia Refugee Council）。

吳釗燮提到，中、俄於今年6月、8月進行兩場大規模聯合軍演，顯示儘管中俄不再提「無上限夥伴關係」（Unlimited partnership），但兩國擴張野心不減，當前中國利用各種手段威嚇台灣，並企圖利用訊息戰及灰色地帶策略等混合戰型態，對台灣的開放社會展開一場無聲的戰爭。

吳釗燮強調，目前全球約50%海上貿易經過台灣海峽，超過60%半導體為台灣製造，若台海發生衝突，將對全球經濟造成嚴重衝擊；因此國際社會持續關切台海現況，有助降低中國對台動武的可能。

吳釗燮也以國艦國造、國機國造及延長役期為例，說明台灣提升自我防衛能力的決心，強調台灣將持續與美國等夥伴合作，並學習波羅的海國家持續發展不對稱戰略能力。同時，在總統蔡英文領導下，台灣不挑釁、不冒進，但也不屈服於中國壓力，台灣願意在對等的基礎上與中國展開對話，尋求雙方和平共存的機會。

吳釗燮最後強調，威權主義政權目標為改變既有以規則為基礎的國際秩序，台灣不會向威權主義低頭，也會持續加強韌性。台灣會持續與愛沙尼亞等理念相近國家合作，捍衛所相信的價值及民主自由的生活方式。