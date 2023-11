吳釗燮：全球50％貿易經台海 若衝突嚴重衝擊經濟

外交部長吳釗燮在愛沙尼亞「國際防禦及安全中心」演講表示,全球50%海上貿易經台灣海峽,超過60%的半導體為台灣製造,若台海衝突將嚴重衝擊全球經濟,因此國際持續關切台海,有助降低中國對台動武可能。

外交部上午發布新聞稿表示,吳釗燮8日應愛沙尼亞「國際防禦及安全中心」(International Centre for Defence and Security,ICDS)邀請,以「台灣與愛沙尼亞:和平與民主的夥伴」(Taiwan and Estonia: A Partnership for Peace and Democracy)為題發表專題演說。

吳釗燮提到,當前全球面臨的安全挑戰及威權擴張對民主陣營構成威脅,感謝愛沙尼亞以實際行動支持台灣,台灣將與理念相近國家加強合作,守護民主自由與和平。他說,台愛兩地距離遙遠,但雙方對抗威權主義的歷史經驗十分相近;台、愛分別緊鄰中、俄威權國家,深刻體會威權擴張主義對區域安全構成的威脅。

吳釗燮表示,去年2月俄羅斯非法入侵烏克蘭後,戰爭的殘酷證明威權政權與現代文明無法並存,如同愛沙尼亞對烏克蘭的堅定支持,台灣也加入國際譴責及制裁俄羅斯的行列,並捐款超過1億美元,透過中東歐國家和非政府機關援助烏克蘭,合作的對象也包括「愛沙尼亞難民協會」(Estonia Refugee Council)。

吳釗燮提到,中、俄於今年6月、8月進行兩場大規模聯合軍演,顯示儘管中俄不再提「無上限夥伴關係」(Unlimited partnership),但兩國擴張野心不減,當前中國利用各種手段威嚇台灣,並企圖利用訊息戰及灰色地帶策略等混合戰型態,對台灣的開放社會展開一場無聲的戰爭。

吳釗燮強調,目前全球約50%海上貿易經過台灣海峽,超過60%半導體為台灣製造,若台海發生衝突,將對全球經濟造成嚴重衝擊;因此國際社會持續關切台海現況,有助降低中國對台動武的可能。

吳釗燮也以國艦國造、國機國造及延長役期為例,說明台灣提升自我防衛能力的決心,強調台灣將持續與美國等夥伴合作,並學習波羅的海國家持續發展不對稱戰略能力。同時,在總統蔡英文領導下,台灣不挑釁、不冒進,但也不屈服於中國壓力,台灣願意在對等的基礎上與中國展開對話,尋求雙方和平共存的機會。

吳釗燮最後強調,威權主義政權目標為改變既有以規則為基礎的國際秩序,台灣不會向威權主義低頭,也會持續加強韌性。台灣會持續與愛沙尼亞等理念相近國家合作,捍衛所相信的價值及民主自由的生活方式。