11／9盤中熱門焦點股

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今（11/9）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）由田Q3獲利陡升 臉色紅潤

AOI設備廠由田新技（3455）今開高之後欲小不易，早盤最高價一度來到72.7元，迄上午10：02的市價暫報71.5元，上漲2.88%。

該股盤中觸及季線的漲勢稍見緩和，短多仍需觀察Q4景氣是否持續穩步回溫。

由田公告第三季的財報，讓人眼睛為之一亮，單季營業毛利率逾6成，EPS大舉回升至1.86元，較首季與第二季EPS分別是0.32元、0.18元倍數增長。累計前三季EPS 2.36元，基本面予人谷底回溫轉機聯想。（工商時報 數位編輯）

（2）前三季EPS 13.88元 億豐按讚

億豐（8464）周四開高走高，迄上午9：50的市價暫報316.5元，大漲4.46%；此外，5日、月線與季線等短中期技術線型有機會形成多頭排列，波段值得持續追蹤。

公司受惠於客製化窗簾銷售動能翻正，以及固定尺寸窗簾需求增長，加上利息收入與匯兌利益挹注，第三季稅後純益達15.86億元、年增3.3％，EPS達5.41元，扭轉上半年衰退的低迷氣氛。

億豐前三季稅後純益40.69億元、年減13.4％，EPS為13.88元。

展望第四季，億豐表示，由於中高價位的客製化窗簾，仍有市占率增加的空間，公司正持續擴充墨西哥窗簾產能，以利增加客製化窗簾的供應量。（工商時報 劉朱松、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.富世達(6805)：今日以每股200元掛牌上市，開盤強勢突破300大關，漲幅超過60%。

2.協易機(4533)：10月營收為4.28億元，年增33.78%，盤初放量衝頂，收復各均線之上。

3.擎邦(6122)：Q3每股賺1.58元，10月營收年增2.1倍，聞訊跳空鎖漲停，站上波段高。

4.宸曜(6922)：AI邊緣運算工業電腦廠，今以每股82元上櫃，一度大漲近3成，蜜月行情發燒。

5.麗臺(2465)：受惠AI伺服器出貨，10月營收4.2億元、年增80.5％，急拉衝頂站回五日線高檔區。

6.堤維西(1522)：前三季每股盈餘2.51元，優於去年同期的2.48元，盤初爆量衝關40，惟整數關卡反壓不輕。

7.車王電(1533)：10月營收月增27.92%、年增63.57%，前10月年增29.89%，股價開平小漲，強於大盤。

8.允強(2034)：10月營收月增13.39%、年增13.55%，前10月年減10.09%，股價向上收復5日線。

9.威剛(3260)：10月營收年增39.59%，董座陳立白喊未來2~3年都會是記憶體業好光景，但今早股價開高走低，丟失5日線。

10.南亞科(2408)：前三季每股虧損1.6元，遠低於去年同期的每股盈餘5.09元，另擬發債120億元充實營運資金，盤初股價續跌反應。

11.正隆(1904)：10月營收月增7.90%、年增11.78%，前10月年減5.8%，惟股價隨大盤走弱，回測5日線。

12.昱泉(6169)：10月營收逾增1.62%、年增5,031.58%，前10月年增521.07%，但股價一度反跌近2.5%、摔落5日線。

13.IKKA-KY(2250)：Q3獲利創掛牌後新高，毛利率也重回20%，盤初量價續飆、一度衝上82.9元。

14.群光(2385)：Q3業績靚，外資小調節、本土法人持續買進，早盤一度拉抬近5%，將叩關150元。

15.鴻海(2317)：8日三大法人買超5534張，多方吃補丸，早盤逆勢走高逾1%，站上98元。

16.亞泰金屬(6727)：前三季每股純益3.92元、毛利率突破20%，早盤走高2%以上，站上60元。

17.信紘科(6667)：Q3獲利創高，股價跳漲後在76元形成短底，抗空走揚1%。

18.昇陽(3266)：10月營收2.35億元、年增率258.81%，量價齊揚強漲2%，一舉寫下3個月高點。

19.緯創(3231)：吃AI補冬，10月營收回溫甩陰霾，自營商連6買力抗外資倒貨1.6萬張，開高向上力返百元關。

20.技嘉(2376)：顯卡和AI伺服器給力，10月營收年增翻倍，跳空開高逾2%，沿五日線爬升。

21.喬福(1540)：10月營收為0.81億元，年增31.53%，激勵股價一度大漲7%，挺進季線與半年線。

22.至寶電(3226)：前三季獲利2.13億元、每股賺3.31元，10月營收1.88億、年增49.34%，買盤點火快攻漲停，飛越各短均線。

23.光寶科(2301)：Q4步淡季，10月營收雙減，外資近五日倒貨1.3萬張，空壓增強失守月線。

24.精英(2331)：前三季每股賺1.29元，通過泰國設廠，預計2025年開始營運，一度彈升3%，重返月線。

25.第一保(2852)：10月營收為6.07億元，年增4.03%，跳空開高9%後獲利回吐，漲幅收斂至4%附近。

26.啟碁(6285)：前3季營運回溫，全年拚戰1200億元，早盤開高約4%，隨後賣壓湧現翻黑。

27.台通(8011)：10月營收年增60%，晨盤噴量勁揚逾5%，站上所有均線。

28.藥華藥(6446)：前3季營收年增近70%，股價連5揚，衝關380元挺進3個月高。

29.長佳智能(6841)：10月營收月增飆78.26%、年增156%，股價衝高近4%。

30.正基(6546)：供應鏈回溫，帶動Q3獲利季增48%，早盤爆量走揚約4%。

31.矽統(2363)：外資連七賣共砍六萬張，股價急挫約5%，仍在月線下方。

32.中石化(1314)：前三季每股淨損0.63元，股價跌3%失守票面價。

33.長榮(2603)：10月營收233.64億元，月減4.57％、年減48.82％，前10月營收年減59％。股價持穩。

34.京元電(2449)：10月營收寫今年次高，Q4看與上季持平，股價續強勢整理。

35.中菲行(5609)：前三季賺5.86元，Q4空運旺/海運運價估有撐，股價隨台股下壓。

36.華航(2610)：Q3每股賺0.38元，客運營收將持續向上，股價低檔震盪整理。

37.祥碩(5269)：前三季EPS達22.45元，股價震盪上攻。

38.威鋒電子(6756)：Q4營收看持平，明年展望謹慎樂觀，股價開低。

39.亞航(2630)：第三季轉盈，前三季獲利2544萬元，每股淨利0.15元，股價開高壓回。

40.原相(3227)：Q3單季EPS 2.08元、前三季EPS 3.64元，隨著庫存恢復正常，Q4續衝，激勵股價表現。

41.茂達(6138)：10月營收為今年新高。股價創本波反彈以來新高。

42.M31(6643)：10月營收攀升至今年新高。股價重攻千元關卡。

43.億豐(8464)：客製化窗簾需求轉強，前3季每股賺13.88元，開盤突破季線持續走高。

44.雲豹能源-創(6869)：大型儲能案場、光儲案工程挹注，前3季每股純益7.6元創同期高。盤中高見88.1元，朝兩道長均靠攏。

45.華鎂鑫(8087)：10月營收年增8倍，帶動早盤漲近5.6%，表現優於大盤。

46.文曄(3036)：高檔獲利了結賣壓湧，盤中下挫逾5%，最低來到142元。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）10月營收寫8個月新低 汎銓開盤跌逾5％

汎銓科技（6830）昨（8）日公告10月營收在中國長假效應下，營收較上月下滑13.33％，並寫下近八個月營收新低，受營收下滑影響，今（9）日該股早盤跳空開低，盤中股價一度下跌逾5％，早盤股價最低來到128元。

汎銓10月營收1.43億元，10月適逢大陸十一長假、以及台灣雙十連假與颱風假等影響8個工作天，加上半導體產業市況不佳FA（故障分析）新產品開案需求持續低迷，是10月營收較上月減少主因。累計今年前10月合併營收達15.54億元，年增11.33％，亦創歷年同期新高。

汎銓今年第三季合併營收5億元、稅後淨利0.72億元，較上季衰退約11.11％，也較去年同期下滑7.69％，第三季稅後每股稅後純益1.54元。（工商時報 張瑞益）

（5）胡連Q3獲利暴衝 外資喊目標價170元

胡連(6279)公布前3季財報，第3季稅後盈餘達2.88億元，季增2.95倍，幾乎賺到上半年獲利，累計前3季每股盈餘為5.86元，胡連10月合併營收達7.55億元，創下單月歷史新高，胡連表示，第4季營收有望挑戰單季歷史新高，獲利亦可望同步攀高，全年營收可望再創歷年新高，明年也會比今年好，亞系外資最新報告上調胡連2023年到2025年每股盈餘預估，並將目標價上調至170元。

大陸車市傳統旺季來臨，且歐洲及東南亞地區新訂單陸續到手出貨，胡連營運展現強勁成長力道，第3季營業毛利為6.1億元，季增33.52%，單季合併毛利率攀升至32.38%，季增3.43個百分點，營業淨利為3.19億元，季增60.48%，稅後盈餘達2.88億元，季增2.95倍，幾乎賺到上半年獲利，單季每股盈餘為2.9元；累計前3季稅後盈餘為5.84億元，每股盈餘為5.86元。

由於客戶訂單強勁，胡連10月合併營收達7.55億元，月增13.73%，年增12.3%，創下單月歷史新高，累計前10月合併營收為58.28億元，年增12%，胡連預估，第4季有望依循往年趨勢比第3季好，挑戰單季歷史新高，獲利亦可望因毛利率回升而同步攀高；法人預估，胡連今年合併營收可望創下歷年新高，每股盈餘可望逾9元。

在全球化佈局效益顯現下，胡連樂觀看待明年營運，胡連表示，明年合併營收可望較今年兩位數成長，毛利率也會比今年好。

亞系外資最新報告指出，大陸地區需求強勁，且儘管其他市場存在不確定性，但我們認為胡連處於有利地位，可以從大陸2024年即將到來的汽車需求復甦中受益，由於營收及利潤率攀高，我們上調胡連2023年/2024年/2025年每股盈餘預估12%/8%/3%，維持「優於大盤表現」評等，目標價由165元上調至170元。（時報資訊 張漢綺）

（6）富世達上市首日衝345元超車奇鋐 中籤者現賺14.5萬

軸承廠富世達（6805）9日以每股200元掛牌上市，挾10月營收再寫歷史新高利多，早盤隨即以297元開高，擠下手機折疊軸承廠兆利（3548）、NB軸承廠新日興（3376），一舉搶登台股軸承股王，盤中股價持續墊高、一度衝上345元，甚至超越母公司奇鋐（3017）盤中最高的321元，蜜月行情甜蜜蜜，中籤投資人最多現賺14.5萬元。

散熱大廠奇鋐旗下3C 轉軸廠富世達先前受大陸上市備案新規影響，IPO進度一度推遲，經歷先前種種挑戰、9日終於風光掛牌上市，以掛牌價200元計算，就已超越兆利、新日興，盤中最高價更飆上345元、漲幅逾72％，蜜月行情表現搶眼。

富世達10月營收達5.97億元，月增4.1％、年增43.92％，刷新單月營收歷史高，法人看好其第四季營收續戰歷史新高；而展望明年，受惠大陸手機市況回溫，疫情三年後換機潮可望啟動，加上陸系客戶5G新品挹注，訂單成長樂觀，明年成長空間可期。

而受惠小金雞蜜月行情帶動，奇鋐「母以子貴」效應也發酵，盤中漲幅最高超過2.5％、達321元，惟上檔季線約322元附近壓力仍沉重；不過，奇鋐10月營收55.14億元，月增2.8％、年增8.7％，單月營收再登歷史新高，在AI需求帶動下，營收動能可望強勁，公司看好AI未來3～5年高速成長，訂單能見度高，預估下半年營運將逐季走升，明年業績持續看佳。（工商時報 鄭郁平）

（7）AI族群力挺半年線 技嘉、奇鋐、廣達等穩盤

台積電今早開低後回到平盤，緯創(3231)、廣達(2382)、奇鋐（3017）加上技嘉(2376)等AI一軍股價開高撐場，台股早盤續力守半年線關卡。相關個股隨著業績公布也有激勵作用。

技嘉受惠於AI伺服器晶片供應趨穩，推升10月營收達167.65億元，月增3.03%、年增104.09%，續創歷史新高；今年前10月營收1081.34億元，年增23.47%，提前達成全年營收千億元目標。

緯創(3231)10月營收784.03億元，月增0.67%、年減0.25%，大致符合預期，公司未修正第4季NB展望，維持出貨量持平第3季水準。展望明年，預期NB、桌上型電腦、螢幕有望較今年小幅成長，伺服器會較今年增溫，又以GPU伺服器扮演主要動能。

緯創集團緯穎(6669)第三季毛利率9.6%創新高、優於市場預估，前三季EPS為48.78；市場聚焦2024年AI伺服器出貨放量，內外資調升評等，目標價全面站上「2」字頭。

矽智財(IP)廠力旺(3529)昨(8)日舉行法說會，公司表示，成熟製程庫存去化已告一段落，整體營運將重啟成長，加上授權案件隨AI需求增加，預期第四季營收將優於第三季，且明年隨著公司各項技術顯著成長，預期業績將有顯著跳增。

股王世芯-KY(3661)盤中股價再創新高3075元，也提振多頭士氣。

板卡廠麗臺(2465)公布10月營收4.2億元 年增80.47%，股價直衝漲停。

散熱風扇大廠建準(2421)10月營收10.8億元，較上月成長2%。公司前3季每股盈餘達4.32元，樂觀看待明年營運。

伺服器機殼廠勤誠(8210)前3季EPS為4.39元；10月營收11.2億元，改寫歷年同期新高，月增24.2%、年增42.9%；累計前10月營收76.4億元、年減12%。勤誠將於明(10)日下午舉行法說會，進一步說明營運展望。

另一方面，光寶科(2301)第三季繳出毛利率23.6%、EPS 1.99元雙創高的佳績，但隨著步入淡季，第四季營收下滑，股價開低。（時報資訊 沈培華）

（8）宸曜初上櫃 強漲3成登百元

宸曜(6922)周四以每股82元掛牌上櫃，早盤直奔110.5元最高，漲幅達34.75%，盤中穩居百元價位之上。宸曜開發超前部署與深化技術能量，宸曜後市營運成長可期。

宸曜產品包括強固型無風扇寬溫工業電腦，AI邊緣運算電腦，運用於交通、軍用、安防的垂直市場應用電腦，以及影像擷取I/O擴充卡與週邊產品等品項，已廣泛應用於各種垂直領域與應用，如製造業、自動駕駛、智慧城市等。藉由其高度掌握市場脈動的研發設計思維，以及與NVIDIA、Intel、AMD等大廠的緊密合作，宸曜向來在新一代GPU或CPU正式上市前就已完成大部分的新電腦系統設計，開發速度及量產速度皆領先同業。

隨著物聯網設備的日漸普及以及人工智慧(AI)模型部署到邊緣設備上的潮流，邊緣運算(Edge Computing)已成趨勢；根據S&P Global旗下的451研究(451 Research)，到2024年將超過一半(53%)的物聯網工作負載資料運算將部署在邊緣和近邊緣環境中。邊緣運算具有包括低延遲、高頻寬和低功耗等優勢，使得企業能夠通過行動設備輕鬆處理和分析數據，如智慧監控、智慧零售、智慧製造、智慧交通等各種智慧城市的應用。

宸曜所開發專利型的無風扇寬溫工業電腦以及AI邊緣運算電腦等系統，因其散熱效能優於同業、穩定性高且算力佳，因此受到全球客戶高度肯定與採用。隨著IoT/ AIoT技術興起，邊緣運算電腦成為智慧城市與工業自動化的核心。而AI與機器學習的普及以及各式載具無人化及自主化的發展，促使AI邊緣運算電腦的需求日增；以市場需求以及宸曜科技的成功經驗來看，公司後續營運成長可期。（時報資訊 葉時安）

（9）前三季EPS 7.6元創同期新高 雲豹能源強彈

雲豹能源（6869）今開高之後不回頭，迄中場11：51的市價暫報86.2元，揚升3.23%，目前中期均線漸呈多頭排列，搭配回歸基本面行情值得持續追蹤。

公司公布今年第三季財務報告，第三季合併營收為25.9億元，較去年同期成長21.3％，稅後純益約4.8億元，每股純益 4.1元，創下單季新高紀錄。

累計今年前三季合併營收為55.5億元，年增35.4％，帶動獲利衝高，前三季EPS 7.6元，亦創下同期新高。在全球淨零趨勢與國內各項綠能需求帶動下，集團全年營收創高備受期待。

雲豹能源表示，前三季營收主要挹注來源為認列全台單一最大儲能案場及光儲案之工程收入。展望未來，雲豹能源不僅專注綠能本業，事業版圖將延伸至綠色循環經濟產業，力圖打造低碳永續家園。

秉持永續環境、友善共好以及減碳精神，雲豹能源多年來透過綠色公益、體育與永續行動等各種模式，串接全台企業、NGO組織、學校與教會等個組織力量，發揮強強聯手精神將能源轉型與永續地球觀念在各地深根發芽。（工商時報 袁顥庭、數位編輯）

（10）國防航太需求強勁 精剛來勁

台鋼集團旗下特殊合金材料廠精剛(1584)周四開高震盪走高，迄中場11：56的市價暫報34.55元，上漲3.29%。

精剛周四公告10月份自結合併營收為新台幣2.73億元，年增85.94%、月增29.88%；前10月累計合併營收為22.36億元，年增68.11%。受惠於國防及航太市場的強勁成長，精剛當月及累計合併營收續寫歷史新高紀錄。

精剛表示，10月出貨優於預期，集中於主力產品鎳、鈦合金二大產品市場，疫後國防、航太產業需求蓬勃，且因地緣政治變化而產生之需求及出貨顯著提升，上下游供應鏈積極備貨，帶動營收成長，油氣產業客戶也持續釋出需求，接單維持穩健貢獻營收。

精剛持續推動營運優化策略，在資源整合、加速物流及商業模式源頭管理於本月收效下，提升出貨動能突破新高，可望推升精剛第四季營收續揚，獲利能力成長可期。

精剛為滿足全球持續增長的強勁市場需求，於營運上著手提升生產能力並優化產品銷售組合，建置新產線，朝完整自有產線規畫方向前進，以掌握更多元的產品規格，進而爭取更多商機，同時致力於增加產品品質穩定性、降低生產成本，提升整體營運績效。（時報資訊 葉時安）

（11）汽車族群衝高打滑 類股指數紅翻黑

傳產類股今日扮演抗空主力。其中，汽車族群盤初由IKKA-KY(2250)飆升逾9.5%領跑，宏旭-KY(2243)、廣華-KY(1338)等紛紛追隨開高，指標股中華(2204)、東陽(1319)、裕日車(2227)、三陽工業(2206)也穩行高檔，拉抬汽車類指一度逼近400關、觸及季線。

惟堤維西(1522)衝關40未果反遭空軍追擊翻黑，影響耿鼎(1524)、倉佑(1568)、麗清(3346)、聯嘉(6288)等紛紛走低，加上光隆精密-KY(4581)爆量急殺近6%，拖累汽車類指由紅翻黑。

IKKA-KY(2250)第三季毛利率20.9%、改寫單季新高，EPS衝2.17元、創10季高，今日人氣持續攀升，股價盤初逼近漲停、飆上82.9元，惟調節賣壓隨即湧現，盤中漲幅縮減至約4%，但仍扮演今日汽車族群領跑者。IKKA-KY受惠大客戶豐田新車出貨加速，第三季營收寫下近7季最佳表現，Q3毛利率創高達20.9%。展望第四季，IKKA-KY單月營收可望維持3億元以上高檔，惟年底長假因素恐使營收稍拉回，但毛利率仍有機會維穩。

光隆精密-KY(4581)主要業務精密金屬加工，今年前三季歸屬母公司淨利1億5915萬元，EPS達4.7元，大勝去年同期的每股盈餘2.49元，惟近期股價陷入箱型整理，10月底丟失月線後，昨日剛放量站上，今日又見賣壓湧現，盤初爆量急殺逾5.5%，探至68.3元，寫下9月25日來波段新低。以籌碼面觀察，11月以來外資賣超54張、自營商賣超14張，合計三大法人賣超68張，但昨日見外資出手回補買超72張。

堤維西(1522)前三季基本每股盈餘2.51元，優於去年同期的2.48元，盤初股價一度飆過月線、衝上40.5元，但衝關40沒能站穩，反引爆調節賣壓，股價一路回落至37.5元低檔，不到11:00成交量已突破1.1萬張。

堤維西前三季營業收入144.75億元，稅前淨利11.89億元，本期淨利8.96億元，歸屬於母公司淨利8.43億元，基本每股盈餘2.51元，優於去年同期的2.48元。展望第4季，市場預期，若新台幣維持現況、AM市場需求維持旺季表現，堤維西今年營收可望朝200億元大關邁進。(時報資訊 李慧蘭)

（12）IC設計千金搶鏡 力旺剽悍、M31快閃

IC設計千金俱樂部今(9)日點火，力旺(3529)法說會報喜，早盤後股價急拉，盤中大漲逾6%；創意(3443)開高走高，漲幅逾2%；股王世芯-KY(3661)則在盤中獲拉抬、漲幅逾1.5%；此外，千金俱樂部今日一度擠進新成員，M31(6643)早盤走強，一度衝回千元大關，股價最高達1010元，惟盤中股價翻黑，千金寶座得而復失。

力旺第三季營收7.87億元，季增約13%；單季歸屬母公司淨利4.06億元，季增加15.4%，第三季每股淨利5.44元。累計今年前三季營收21.51億元，年減7%，歸屬母公司淨利10.7億元，年減9.37%，前三季每股淨利14.35元。展望第四季，有鑑於成熟製程庫存去化進入尾聲，目前已看到客戶陸續開始投片，因此，第四季營收將會比第三季成長。

創意10月營收月減8%、年減12%，累計前10月營收年成長2成。創意第四季營收可望和第三季持平，會以Turnkey(量產)營收為主要貢獻。創意的Turnkey成長來自Networking、SSD、FPGA、BMC等應用，創意先前亦上修2023全年營收目標由成長個位數上調至高個位數至低十位數成長。

儘管創意今年整體營運表現平淡，然今年以來ChatGPT帶動相關AI應用擴大及ASIC/APT開案需求強勁，但目前AI N5案件認列仍以NRE為主，預計明年至少有一個N5案子轉量產，估計AI N5營收貢獻有機會由個位數佔比提升至雙位數，2024年展望不看淡。

M31下半年隨著消費性電子需求回溫、晶圓廠恢復開案動能、新案轉量產等，其中包括N7、N28製程平台導入ADAS、娛樂影響等車用相關應用、美系晶片設計業者進入N5 IP設計定案，M31維持2023全年營收目標成長大於20%不變，第四季預計為全年營收入帳高峰。

M31後續主要成長動力來自北美foundry客戶新平台有斬獲、北美IC/IP客戶委外開發、製程導入16nm以下FinFET平台、車用平台有多個design win案子等，營運槓桿效益可望隨著營收規模擴大。M31今日即將舉辦法人說明會，屆時將會對第四季、2024年營運做出更詳盡說明。（時報資訊 王逸芯）