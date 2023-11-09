祥碩第三季獲利攀今年高點 早盤股價逆勢上漲

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祥碩（5269）第三季獲利攀今年高點，9日股價早盤逆勢上揚，漲幅逾1％。

法人分析，祥碩因美系客戶晶片組拉貨穩健，自有產品銷售強健，第三季營收 17.3 億元，季增11％，因高毛利裝置端產品需求強勁，毛利率52.5％，但因開發 USB4.0 產品、PCIe Gen5 等研發費用及開光罩的支出，營業費用略高於預期，業外認列文曄投資收益及匯兌損益挹注，每股稅後純益（EPS）達9.74元。

由於第四季為傳統淡季，預估祥碩第四季營收季減 10％，毛利率估介於 50～55％。