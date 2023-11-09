前往主要內容
工商時報LOGO

祥碩第三季獲利攀今年高點 早盤股價逆勢上漲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

祥碩（5269）第三季獲利攀今年高點，9日股價早盤逆勢上揚，漲幅逾1％。

法人分析，祥碩因美系客戶晶片組拉貨穩健，自有產品銷售強健，第三季營收 17.3 億元，季增11％，因高毛利裝置端產品需求強勁，毛利率52.5％，但因開發 USB4.0 產品、PCIe Gen5 等研發費用及開光罩的支出，營業費用略高於預期，業外認列文曄投資收益及匯兌損益挹注，每股稅後純益（EPS）達9.74元。

由於第四季為傳統淡季，預估祥碩第四季營收季減 10％，毛利率估介於 50～55％。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 勞保老年給付「按月領」享5大好處 「提早領」90萬差額要追20年

  2. 存高股息ETF落伍了？達人曝這檔配息和報酬笑傲江湖

  3. Fed 12月升不升息？五大金控表態 共識出來了

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。