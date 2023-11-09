懸缺近1年 方文昌獲核定為大葉大學新校長

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位於彰化縣的大葉大學，校長懸缺近1年，教育部昨天（8日）發出公函，核准經董事會決議人選方文昌為新校長。私校工會呼籲各方人馬放下恩怨，否則禍起蕭墻，學校恐有退場危機。

大葉大學前校長顏鴻森請辭後，自去年11月21日起懸缺，依法由董事會組織校長遴選委員會遴選，再經董事會圈選後報請教育部核准聘任。

民主進步黨籍立委范雲、張廖萬堅等人都曾透過記者會或立法院質詢，提出遴選新校長過程中發生的爭議，包括時任董事的方文昌帶職參選，使其他2名候選人退選抗議，以及公開徵求人選時間只有一週等。

另外，因校長懸缺過久，教育部依法可遴派代理校長，卻傳出找不到適合人選。范雲10月在立法院教育及文化委員會更建議修法，將私立大學校長遴選委員會的組成比照公立大學，由校內代表、校友、社會公正人士依一定比例組成，避免其他私校出現大葉大學的爭議。

歷經將近1年的紛擾，教育部於本月8日正式發函給大葉大學法人，核准法人聘任方文昌為新任校長，任期到民國115年7月30日。公函並提到，依私立學校法規定，校長應專任，除在大葉大學教課外，不可擔任校外專職。

全國私校工會副理事長尤榮輝表示，大葉大學校長遴選過程充滿爭議，包括有人選曾涉入辦理掠奪性刊物及研討會，引發操守疑慮，遭校內教師連署反對。如今教育部核定曾有爭議的方文昌為新校長，而非遴派代理校長，尤榮輝感到遺憾，擔心後續仍會有校內紛爭，讓大葉大學發展出現隱憂。

尤榮輝表示，大葉大學校長遴選紛擾已傷害校譽，教育部既已核定新校長，若外界認有失職可向監察院陳情，目前只能期待新校長放下身段，主動與師生溝通，平息各方疑慮。而董事會各方人馬也應以大局為重，放下個人恩怨，與新校長合作治理學校，否則禍起蕭牆，恐怕大葉大學有退場危機。