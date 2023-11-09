富世達掛牌首日衝345元超車奇鋐 中籤者現賺14.5萬元

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軸承廠富世達（6805）9日以每股200元掛牌上市，挾10月營收再寫歷史新高利多，早盤隨即以297元開高，擠下手機折疊軸承廠兆利（3548）、NB軸承廠新日興（3376），一舉搶登台股軸承股王，盤中股價持續墊高、一度衝上345元，甚至超越母公司奇鋐（3017）盤中最高的321元，蜜月行情甜蜜蜜，中籤投資人最多現賺14.5萬元。

散熱大廠奇鋐旗下3C 轉軸廠富世達先前受大陸上市備案新規影響，IPO進度一度推遲，經歷先前種種挑戰、9日終於風光掛牌上市，以掛牌價200元計算，就已超越兆利、新日興，盤中最高價更飆上345元、漲幅逾72％，蜜月行情表現搶眼。

富世達10月營收達5.97億元，月增4.1％、年增43.92％，刷新單月營收歷史高，法人看好其第四季營收續戰歷史新高；而展望明年，受惠大陸手機市況回溫，疫情三年後換機潮可望啟動，加上陸系客戶5G新品挹注，訂單成長樂觀，明年成長空間可期。

而受惠小金雞蜜月行情帶動，奇鋐「母以子貴」效應也發酵，盤中漲幅最高超過2.5％、達321元，惟上檔季線約322元附近壓力仍沉重；不過，奇鋐10月營收55.14億元，月增2.8％、年增8.7％，單月營收再登歷史新高，在AI需求帶動下，營收動能可望強勁，公司看好AI未來3～5年高速成長，訂單能見度高，預估下半年營運將逐季走升，明年業績持續看佳。