《美股》焦點股：蘋果警告歐盟下「毒手」；禮來生出「大金蛋」

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●蘋果上漲0.59%，但該消費電子巨頭在其10-K年度報告中警告，歐盟要求蘋果在明年3月6日前必須讓第三方應用程式商店進入其生態系，這可能對蘋果的業務、營運與財務受到重大衝擊。分析師表示，蘋果App Store每年營收超過200億美元，利潤超過75%，一旦開放第三方應用程式商店，高達數十億美元、相當於蘋果15%的全球營收將瞬間蒸發。

●禮來（Eli Lilly）周三收漲3.2%，美國食藥管理局（FDA）核准該公司的糖尿病藥品Tirzepatide可用於成年人減肥。這款商品名稱為「Zepbound」的療法共有6劑，售價為1059.87美元，預計今年年底在美國上市。

●華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery Inc）暴跌19.04% ，該媒體與娛樂事業巨頭警告好萊塢罷工和疲弱的廣告市場可能打擊2024年的獲利表現。受此打擊，其同業派拉蒙（Paramount Global）跌7.94%。

●Lucid Group大跌8.1%。該電動車製造商周二將全年生產預測從超過10,000輛下修至介於8,000～8,500輛。Rivian Automotive盤中由升轉跌，盤中一度急升近8%，但終場收跌2.41%，儘管周二將全年生產預測調升2,000輛，至54,000輛。分析指出，電動車產業正遭逢高通膨的雙重打擊，一方面削弱了購車意願，同時也促使龍頭廠特斯拉降價刺激需求。Rivian提出的樂觀展望對電動車產業而言可能幫助不大。

●遊戲平台Roblox上季營收意外強勁，股價飆漲11.8%。

●股票交易平台羅賓漢（Robinhood）上季交易量下滑、用戶減少且營收表現不如預期，周三股價崩跌14.3%。