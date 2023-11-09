升息尾聲投資什麼？基富通：法人看好3大類資產

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已近2023年末，今年金融市場雖明顯轉佳，但是市場波動大，訊息憂喜參半，未來一年資金往何處去，法人看好什麼標的？根據基富通證券APP最新調查顯示，全台投信投顧業者未來3個月最看好三大類標的的投資機會，分別是科技股、台股與投資等級債。

基富通APP今年10月調查，全台約40家投信投顧業者對於未來3個月的市場熱度排行，基富通表示，投信業者最看好科技股，好評度達74％；其次是台股及投資等級債，看好度都有73％；另外，股債平衡型資產緊追在後，看好度超過70％。

至於法人看好科技股原因，基富通表示，科技產業一直是台灣投資人的熱門選擇，尤其近年AI人工智慧、電動車等創新科技主題吸引眾人目光，而台股在科技產業中又扮演完整供應鏈的角色，相關企業的獲利表現與股息配發都很亮眼，因此受到廣泛青睞。

至於法人票選台股、投資級債的原因，基富通說，隨著聯準會放緩升息，許多投資機構預測債券殖利率已來到相對高點，明後年有機會反轉向下，由於債券殖利率與價格呈反向關係，所以紛紛看好債券的投資甜蜜點來臨，讓長期穩健與債信品質較佳的投資等級債備受關注。

基富通總經理王浩宇表示，目前市場仍充滿各種不確定性，最好的做法是保持冷靜與耐心，建議採取「確定」的策略應對「不確定」，如定期定額紀律投資、資產配置等方式，有效分攤投資成本與標的，避免追高殺低與過度集中的風險。

王浩宇指出，對於一般投資人來說，基富通APP有提供免費獨家的理財資訊、豐富多元的投資標的與終身零手續費，幫助投資人掌握最新市場動向及定期定額或單筆資產配置的投資參考，減輕負擔與煩惱，達成長期理財的目標。