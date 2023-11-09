ASML不賣機台給大陸？內幕曝光：陸裝機數量太驚人

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【中時新聞網 吳美觀】拜登政府10月祭出最新管制措施，進一步限制深紫外光DUV設備出口到中國；艾司摩爾（ASML）自2024年元月起，將有三款DUV禁止出貨給中國。這些消息曝光後，外界都認為ASML不賣機台到中國，不過ASML中國區總裁沈波日前表示，從1988年到2023年底，ASML賣給中國的微影設備加上測量機台的裝機量近1,400台，只有部分浸潤式產品受到出口管制，並非所有產品都不能賣。

鈦媒體、證券時報報導，對於中國大陸市場的情況，沈波解釋，過去兩年，受產能限制等因素影響，ASML對全球客戶交付率基本維持50%左右，今年中國大陸市場交付相對較多，原因是一些產能越大的全球客戶對產業波動越敏感，當產業景氣度下滑時，這些客戶會選擇放緩產能建置和設備採購進度。

而中國大陸客戶目前仍處於產能建設階段，有些客戶甚至剛起步，尤其在成熟製程這塊需求非常旺盛，所以對產業波動相對不那麼敏感。

沈波說，即使面對產業波動，中國客戶對ASML的需求主要是前兩年訂單加速交付，因此外界看到的結果是中國大陸市場占有率相對出現攀升。

他指出，現在網路上有各種關於ASML不賣機器到中國的傳聞，然而，ASML從1988年首台機器運到中國，到2023年底，ASML在中國的微影設備加上測量機台的裝機量近1400台，顯見這些年ASML在中國的成長幅度還是非常可觀。

至於，美國公布最新晶片出口管制措施，對於ASML中國業務會有多大影響呢？沈波坦言，明年的業務大概有10%~15%影響，但他強調，「我們只有部分浸潤式產品明年會被放到出口管制範圍，並不是所有產品，即使有新的出口管制，我們還有非常大一塊浸潤式業務在中國。」