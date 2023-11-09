大陸雙11靜悄悄？華為、小米銷售數字超驚人！蔡明彰：1族群拐點到

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【旺得富理財網 李宗莉】大陸雙11採購檔期重磅登場，買氣看似不若以往，資深分析師指出，電商平台受網紅直播帶貨排擠，預期銷售成績平平，但繼華為Mate 60系列一機難求後，小米14周銷量破百萬支，高階智慧手機熱賣，預估雙11檔期的大陸手機銷量年增2成，除奠定Q4出貨拐點的基礎，也將帶動台廠供應鏈，安卓手機到明年2月農曆年的波段行情，可多把握。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，Q3大陸手機市場仍是安卓手機的天下，榮耀市佔第一、蘋果第三，其餘都是大陸手機品牌OPPO、vivo、小米，華為Mate 60 Pro推出後大受歡迎，各大品牌旗艦機小米14、vivo X100、OPPO Find X7緊接在Q4上市，都具有AI功能。

小米14搭載高通驍龍8 Gen 3，後2者搭載聯發科天璣9300，預料再拉升一波購機潮，近年來受網紅直播帶貨的排擠，電商平台的雙11銷售成績平平，但今年雙11被智慧手機熱賣給炒熱。

觀察10月31日京東雙11活動開跑10分鐘，iPhone、榮耀、華為、小米等品牌手機成交數，年增100％，折疊機較去年同期成長300％，遊戲手機200％。

雖然，雙11活動開始時會出現銷售跳躍成長，等活動結束後的數字才較為正確，但據市調機構估計，雙11將帶來大陸手機2成的同比增速，奠定Q4智慧手機出貨拐點的基礎。

蔡明彰強調，大陸智慧手機品質未必最好，但推出新功能的速度第一，最近幾支旗艦機都配備生成式AI，以vivo X100搭載聯發科天璣9300為例，可實現330億個參數AI大型語言模型，在手機裝置運行，1秒生成圖片。

隨大陸新機市場Q4迎來拐點，出現10季來首次出貨量反彈，他認為，中國大陸為全球最大智慧手機市場，Q4出現景氣拐點，身為供應鏈的台股相關個股，股價積極反應，宜把握安卓手機到明年2月農曆年的波段行情，以上游IC設計及關鍵元件為手機鏈的投資首選。

再以安卓手機處理器市佔第1的聯發科的庫存水位觀察，Q3存貨533億元，季減12.57％，年減達36.02％。存貨周轉天數降至90天，低於Q2的115天，也低於去年同期的111天。

存貨數據證明聯發科用力的打消庫存，這個財報利多立刻反應在股價，從發布Q3財報後，聯發科800元直奔900元。在台股前10大權值股，唯一創今年新高，鋒芒蓋過上一波最強權值股廣達。

反觀廣達為AI鏈龍頭，創282元高點後，向下修正到189元，跌掉近100元，雖近來有反彈，但人氣流失、籌碼需沉澱，現在仍在季線之下，其他上波飆股，AI 伺服器的緯創、技嘉、英業達也都在季線之下，對照大盤近來強彈700點，無法站回季線的根本不是強勢股，強烈暗示台股最大主流換人做，資金已由AI鏈轉向手機鏈。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。