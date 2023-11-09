未來展望看不清 Arm盤後一度暴跌8％

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本軟體銀行旗下的半導體公司Arm，因獲利預估不如市場預期，盤後股價一度重挫8%，跌至50美元左右。

主要業務是以販售IC設計與矽智財為主的Arm，供應全球大部分手機的運算晶片。Arm表示，全年財測可望超乎市場預期，因為有不少公司都想要設計與人工智慧AI相關運用的晶片。

軟銀持有至少9成以上股份的Arm，9月在美國那斯達克重新掛牌。礙於新規定，Arm正苦惱於該如何解決會計項目歸屬問題，也就是何時要認列大量或授權多年的案子到營收內。

分析師認為，Arm再度上市後，市值已暴增超過650億美元，現在因為會計認列問題變得公司財測不太透明。科技調研業者Creative Strategies指出，Arm季報不錯，但未來獲利預估似乎不好，看不太懂Arm的接單狀況。

不過，Arm表示，當下第3季的預估雖低於預期，但全年財測會比較好，是因為有個重大的授權案子，要比原先預計晚一季才會認列。這些都是非常大筆的交易，需經最高層過目批准，可能需要一些時間，目前很難預測。

根據路透社資料，Arm預估2024財年營收大概在30.2億美元，高於市場預測的29.5億美元。Arm目前第3財季的營收應在7.6億美元，略低於外界預期7.67億美元。

此外，Arm在截至9月的第2財季營收大增28%，來到8.06億美元，高於平均預估值7.44億美元。同時，經調整後Arm每股盈餘達36美分，超過預期每股可賺26美分。

Arm的業務重心已從手機晶片，擴展到資料庫伺服器與個人電腦晶片等其它領域。路透社10月曾報導過，Nvidia想藉助Arm的技術，在個人電腦市場中向英特爾宣戰。

Arm主要收入來源有兩大塊，一個是晶片設計和矽智財的前端授權費，另一個是賣掉每顆使用Arm矽智財的晶片權利金。Arm表示，希望藉由晶片平均售價較高，來增加權利金使用費收入。

根據數據統計公司Visible Alpha的資料，Arm上季權利金營收降至4.18億美元，低於預估值4.2億美元。同時，一次性的授權金與其它營收為3.88億美元，高於預期值3.26億美元。

Arm指出，從上季減少的權利金收入來看，晶片還是供過於求，也反映了晶片產業情況，預計本季權利金將轉為正向成長。至於上季有出現淨損5.09億美元，是為了獎勵員工的股票薪酬費用所致，未來員工配股每季可望控制在1.5億至2億美元之間。