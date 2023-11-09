擊落美死神無人機 它力助哈瑪斯對抗以色列

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【中時新聞網 楊幼蘭】就在以軍強攻加薩走廊，以報復巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日發動突襲之際，傳出伊朗撐腰的什葉派叛軍「青年運動」（Houthis）8日在葉門沿岸擊落美軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機，而五角大廈官員已經證實。

綜合外電8日報導，連日來，「青年運動」不斷發射巡弋和彈道飛彈，並出動無人機，攻擊以色列境內目標。不過，這位官員說，當時美方無人機是在國際空域執行任務，而目前美軍中央司令部（U.S. Central Command）正在評估這起事件。

至於葉門「青年運動」叛軍發言人則在X社群網上宣稱，是防空系統落了這架無人機，聲明中說：「我們的防空系統擊落了一架在葉門領海空域執行敵對、監視和間諜活動的美國MQ9無人機。」事實上，這並不是「青年運動」第一次擊落MQ-9無人機，最近一次是在2019年。據美國國會研究處（CRS）去年發布的報告顯示，每架MQ-9的身價約為3000萬美元（近9.7億台幣）。

此外，「青年運動」還說，這架無人機是在美方軍事支援以色列時行動，但並未提供證據。聲明中並強調，他們有保衛國家和對抗所有敵對威脅的正當權利。同時「青年運動」表明，敵對行動無法阻止他們繼續對以色列採取軍事行動，以支援受壓迫的巴勒斯坦人民。

MQ-9主要用來收集情資，但也能打擊目標。華府一直擔心，以色列和哈瑪斯交戰，會引發更大規模的區域衝突，因此不斷向中東集結重兵。如今美國「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）和「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）航母打擊群，還有第6艦隊旗艦兼兩棲指揮艦「惠特尼山」號（USS Mount Whitney, LCC 20）都在以色列附近海域，以嚇阻伊朗撐腰的「青年運動」和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）趁機加入戰局，擴大衝突。

上個月「青年運動」從葉門向以色列發射飛彈，而當時在紅海（Red Sea）執行任務的美國驅逐艦「卡尼」號（USS Carney，DDG-64）便出手攔截。而「青年運動」是在2014年控制葉門首都沙那（Sanaa），並和國際承認的葉門政府展開長年毀滅性內戰。

文章來源：U.S. MQ-9 Drone shot down off the coast of Yemen

文章來源：U.S. MQ-9 Drone Shot Down By Iranian-Backed Houthis In Yemen: Reports

文章來源：Iran-backed Houthis shoot down US MQ-9 Reaper drone off coast of Yemen

文章來源：US Reaper drone shot down near Yemen by Iranian-backed Houthi militants, defense official says