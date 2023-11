擊落美死神無人機 它力助哈瑪斯對抗以色列

【中時新聞網 楊幼蘭】就在以軍強攻加薩走廊,以報復巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)10月7日發動突襲之際,傳出伊朗撐腰的什葉派叛軍「青年運動」(Houthis)8日在葉門沿岸擊落美軍MQ-9「死神」(Reaper)無人機,而五角大廈官員已經證實。

綜合外電8日報導,連日來,「青年運動」不斷發射巡弋和彈道飛彈,並出動無人機,攻擊以色列境內目標。不過,這位官員說,當時美方無人機是在國際空域執行任務,而目前美軍中央司令部(U.S. Central Command)正在評估這起事件。

至於葉門「青年運動」叛軍發言人則在X社群網上宣稱,是防空系統落了這架無人機,聲明中說:「我們的防空系統擊落了一架在葉門領海空域執行敵對、監視和間諜活動的美國MQ9無人機。」事實上,這並不是「青年運動」第一次擊落MQ-9無人機,最近一次是在2019年。據美國國會研究處(CRS)去年發布的報告顯示,每架MQ-9的身價約為3000萬美元(近9.7億台幣)。

此外,「青年運動」還說,這架無人機是在美方軍事支援以色列時行動,但並未提供證據。聲明中並強調,他們有保衛國家和對抗所有敵對威脅的正當權利。同時「青年運動」表明,敵對行動無法阻止他們繼續對以色列採取軍事行動,以支援受壓迫的巴勒斯坦人民。

MQ-9主要用來收集情資,但也能打擊目標。華府一直擔心,以色列和哈瑪斯交戰,會引發更大規模的區域衝突,因此不斷向中東集結重兵。如今美國「福特」號(USS Gerald R. Ford,CVN-78)和「艾森豪」號(USS Dwight D. Eisenhower,CVN 69)航母打擊群,還有第6艦隊旗艦兼兩棲指揮艦「惠特尼山」號(USS Mount Whitney, LCC 20)都在以色列附近海域,以嚇阻伊朗撐腰的「青年運動」和黎巴嫩真主黨(Hezbollah)趁機加入戰局,擴大衝突。

上個月「青年運動」從葉門向以色列發射飛彈,而當時在紅海(Red Sea)執行任務的美國驅逐艦「卡尼」號(USS Carney,DDG-64)便出手攔截。而「青年運動」是在2014年控制葉門首都沙那(Sanaa),並和國際承認的葉門政府展開長年毀滅性內戰。

