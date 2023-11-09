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安定胡麻料理大賽暨農夫市集

  • 工商時報 李水蓮
安定胡麻料理大賽暨農夫市集11/11隆重登場。 圖／業者提供
安定胡麻料理大賽暨農夫市集11/11隆重登場。 圖／業者提供

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隨著對健康飲食和天然食材的議題不斷，傳統胡麻油是一種古老的美味佳品，安定區農會為推廣在地優質雜糧特作-胡麻，訂於11/11日舉辦「胡麻料理大賽暨農夫市集」活動，由臺南市市長黃偉哲、臺南市政府農業局局長李建裕、中華民國農會總幹事張永成、安定區農會理事長蔡慶章、安定區農會常務監事王崑泉、安定區農會總幹事王寳民及與會貴賓為胡麻料理大賽揭開序幕。

當天活動精彩多元，請參閱節目流程表。圖／業者提供
當天活動精彩多元，請參閱節目流程表。圖／業者提供

安定區農會總幹事王寳民表示，為了讓消費者安心食用並認識在地胡麻更多的料理方式，今年特舉辦第二屆胡麻料理大賽，並特別邀請蔡季芳老師至現場示範胡麻油特色料理，帶來味覺與嗅覺的感官饗宴，更邀請台南應用科技大學餐飲系蘇宏文主任及嘉南藥理大學餐旅管理系王明煌老師等共同擔任評審，以安定在地胡麻為基底，佐入創意巧思，選出最具色、香、味俱全又營養滿分的胡麻料理。

安定胡麻料理大賽11/11上午9：30揭幕，歡迎大家踴躍參加。圖／業者提供
安定胡麻料理大賽11/11上午9：30揭幕，歡迎大家踴躍參加。圖／業者提供

活動當天除了農夫市集提供新鮮、健康的農產品外，安定區農會更推出胡麻相關產品促銷活動，於當天現場排隊領麻油雞品嚐券限量200份、超市購物滿500元送品嚐券1張（每日限量100張）、農民直銷站購買胡麻系列產品滿300元送芝麻糕DIY體驗券1張（數量有限送完為止喔！）、農夫市集食來運轉滿額送，購物滿200元集1點，集滿3點可參加轉轉樂（芝麻糖歡樂送）。

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