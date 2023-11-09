加稅打房「買賣建3輸」爽到誰？網曝：「它」賺翻

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加稅打房「買賣建3輸」爽到誰？網一面倒狂酸：政府賺爛了

【中時新聞網之房產網 黃朝郁】高房價、高物價讓人民苦哈哈，政府為此推出囤房稅2.0，企圖以高稅金來打房，但經過一段時間後，網友認為此作法僅造成買家、賣家及建商，3方全輸的局面，好奇詢問「到底爽到誰呢？銀行？還是地主？有沒有大神能分析」。

鄉民「randyhwa」在PTT房屋板表示，房地合一跟一些加稅的作法已實施了一陣子，但房價依然不見下跌。他認為，對於買方來說，不但沒能用便宜的價格買到房，未來要賣時還會被課徵重稅，代表持有的成本變高；對於賣方來說，短期獲利變少，長期持有者變多，持有的成本同樣增加。

原PO提到，對於建商、房仲及裝潢等業者而言，案件去化速度變慢、獲利變少，且土地成本也更高，同樣完全虧爛，「看起來這些政策對大家都是三輸的局，到底爽到誰呢？銀行？還是地主？有沒有大神能分析？」

其他網友則一面倒狂酸「政府啊，大家的錢都跑到政府的口袋去了」、「明明就是三贏好嗎，政府連贏了三次」、「買賣雙方兩敗俱傷、只有政府漁翁得利」、「你以為政府不知道會反映在售價嗎？ㄏㄏ舉著正義的大旗徵稅，反而墊高售價，沒有達到立法目的，只是讓買賣雙方損失」。

文章來源：PTT房屋板