「第12屆ATD亞太年會暨展覽」談AI浪潮下的趨勢 打造最大平台 為企業規劃全球市場佈局

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由左至右為 PerceptionPredict AI識才預測-大中華區服務中心之銷售顧問 陳冠睿、業務副總 Devin 周千翔、 銷售顧問 黃佳紋。 圖/ATD亞太年會提供

「第12屆ATD亞太年會暨展覽」日前於10月24日至26日南港展覽館2館正式登場，今年主題為：「預見未來：打造新時代工作力」，以世界上最創新的人才發展解決方案作為標竿，同業夥伴建立人脈網絡，向全球思維領導者直接學習為宗旨。在5場主題演講中邀請5位世界級大師，包括華頓商學院的教授彼得‧卡佩利、懷斯曼集團執行長莉茲‧懷斯曼、人才發展協會 (ATD) 董事會主席謝麗爾‧道格特、富蘭克林柯維公司副總裁柯芮‧寇岡以及國際技能組織 (WSI) 常務理事林三貴，分享在新的世代中，如何建立個人及組織的能力，以建構具競爭力的團隊。除了5場主題演講，大會另安排31場專題演講、14展商發表會及6場主題交流會，與會者透過優質演說內容及互動交流，學習人才發展在不同的國家及組織的作法，藉二天半的活動，大大擴增國際視野及建立學習網絡，開啟全球市場佈局。

「第12屆ATD亞太年會暨展覽」這次活動圓滿結束，今年參與的人數更突破往年的人數，超過1400人來自17個國家。以下介紹今年以AI及新興科技為特色的重點展商:

Perception Predict 在ATD亞太年會為提供了一個難得的交流平台

大中華區業務副總Devin表示，"ATD亞太年會為我們提供了一個難得的交流平台，使我們得以與在地企業和人才發展專家對話。會議主題‘預見未來：打造新時代工作力’ 與我們的使命不謀而合，即透過高準確度的識才AI預測人才績效，協助企業建立策略性人力資本運用。"

企業渴求高效人才但卻無法精準選才，這促成了Perception Predict在AI識才上具極高策略價值的創新應用。在由雙語主持人路怡珍主持的專場發表會中，政治大學特聘教授林日璇老師與居家整聊梁玉涵人資長，分別代表產、學界給予演講，並表示對於AI在人資領域應用的期許與認可。

「企業專屬AI伯樂」PerceptionPredict 專為企業訂製私有識才預測AI模型，在面試前即精準預知人才績效數字，協助企業克服複雜運算挑戰，摒棄無意識偏見，消除選才不確定性，企業更有望在缺工時代跳脫框架，在更廣闊的範圍捕捉高效人才。

CakeResume 在活動現場攤位上與活動與會者互動，介紹如何為企業打造專業雇主品牌，並分享全球頂尖企業與 CakeResume 合作的成功案例。圖/ATD亞太年會提供

Cake Resume 目前在全球已擁有超過 500 萬用戶 印尼市場成長最為快速

Cake Resume 2016 年成立至今累積超過 550 萬名用戶、7,000 多家企業刊登招募職缺，其中包括 Google、台積電、DELL、L’Oréal、HSBC 等知名跨國企業。Cake Resume 創辦人暨執行長劉君羿表示，「Cake Resume 致力於幫助企業解決全球人力短缺問題，同時將自己定位在人才市場的上游角色，透過求職者在平台上製作履歷，建構龐大求職者資料庫，發揮人才價值與科技結合的縱效，滿足企業對頂尖人才搜尋的需求與急迫性。」

Cake Resume 的 550 萬名用戶中以印尼市場為最大宗用戶來源，至今已達 180 萬會員。Cake Resume 期盼在接下來 2 年內可以在東南亞與台灣成長至破千萬用戶、與超過 1,000 家企業客戶合作。透過提供更精準、更人性化的人才推薦和職缺推薦系統，結合 AI 技術掌握動態數據以推動更好的人才媒合機制，加速邁向「亞太地區最大專業人才媒合樞紐」目標。

博圖學習智庫在台灣首推VR培訓工具和解決方案

博圖學習智庫指出，VR技術並非什麼特別新奇的事情，但目前絕大部分的應用都停留在娛樂遊戲事業或專職技能培訓，博圖和全球的培訓與學習專家合作，其中將虛擬實境（VR）融入管理技能培訓當中，開發了包括領導力、教練、激勵員工及決策等主題的VR培訓課程。本著透過前瞻性的學習技術幫助培訓業界開拓多元化培訓工具的初衷，課程會利用VR模擬真實的工作場景，加強學員的感官刺激和情感連接，藉此提高學員記憶力，以實現更高效的學習。前已經吸引了超過60家來自全球各地企業的6000多位學員使用，並持續獲得客戶的正面評價及推薦。

一宇數位科技攜手業界領袖共談企業在AI浪潮下的趨勢

一宇數位科技總裁喬培偉先生也以主題「AI2.0時代下, 如何運用人力資源打造企業知識大腦」進行演說與分享，獲得數百位企業界參與大會嘉賓先進及國際專家們的極大迴響與關注；亦很好的呼應了大會主旨，喬培偉總裁深入探討了在人工智能2.0時代下，企業應如何運用組織賦能來建立一個強大的知識庫，以應對競爭激烈的市場環境。他分享了一宇數位科技在此領域的經驗和最佳實踐，企業如何運用AI建置企業的專屬知識大腦，建立企業的價值並能積極的發展企業的目標，為與會者提供了寶貴的參考和啟發。

ATD台灣交流會為我們提供了這次寶貴的參與機會，讓我們與來自不同企業和組織的專業人士進行了深入的討論，分享了彼此的經驗和心得。我們期待著在未來的合作中，能夠繼續攜手業界領袖，共同推動AI新時代企業的相關學習與發展領域的進步與創新。